Bloomberg: Μέσω Ερυθράς Θάλασσας δίνει πετρέλαιο η Σαουδική Αραβία - «Πάρτε τα μισά από όσα παραγγείλατε ή καθόλου από τα Ορμούζ»

Μεγάλη χαρά στην Αργάκα για την υπερχείλιση του φράγματος, κάτοικοι και επισκέπτες θαυμάζουν το σπάνιο θέαμα

ΚΙΚΗ ΠΕΡΙΚΛΕΟΥΣ

Ιδιαίτερη χαρά και αισιοδοξία επικρατεί στην κοινότητα της Αργάκας μετά την υπερχείλιση του φράγματος της περιοχής, ένα γεγονός που είχε καιρό να συμβεί και το οποίο προσέλκυσε κατοίκους αλλά και επισκέπτες που έσπευσαν να δουν από κοντά το εντυπωσιακό θέαμα της φύσης.

Ο Ανδρέας Καλασίδης, κάτοικος Αργάκας, εξέφρασε την ικανοποίησή του για την υπερχείλιση του φράγματος, τονίζοντας ότι πρόκειται για μια μεγάλη ευλογία όχι μόνο για το χωριό και την κοινότητα, αλλά και για ολόκληρη την Κύπρο.


 Όπως ανέφερε, η περιοχή είναι ιδιαίτερα παραγωγική στον τομέα των γεωργικών προϊόντων, τα οποία διανέμονται σε όλη τη χώρα, και η επάρκεια νερού αποτελεί βασική προϋπόθεση για τη συνέχιση της γεωργικής δραστηριότητας. Παράλληλα σημείωσε πως είχε περάσει αρκετός καιρός από τότε που οι κάτοικοι είδαν ξανά αυτό το εντυπωσιακό θέαμα, εκφράζοντας ευγνωμοσύνη για την ευλογία της φύσης.

Από την πλευρά του, ο Μίλτος Παπαμιλτιάδης, επίσης κάτοικος της περιοχής, ανέφερε ότι οι κάτοικοι περίμεναν με μεγάλη αγωνία την άφιξη των βροχών και την πλήρωση του φράγματος, καθώς το νερό ήταν κάτι που είχαν πραγματικά ανάγκη. Όπως είπε, η υπερχείλιση φέρνει αισιοδοξία και την ελπίδα ότι η περιοχή δεν θα αντιμετωπίσει προβλήματα λειψυδρίας τους επόμενους μήνες.

Το φράγμα της Αργάκας δεν προσέλκυσε μόνο τους ντόπιους κατοίκους. Πολλοί ξένοι περιηγητές και επισκέπτες της περιοχής βρέθηκαν στο σημείο για να απολαύσουν από κοντά το σπάνιο θέαμα της υπερχείλισης και τη φυσική ομορφιά της περιοχής.

Ο κοινοτάρχης Γιαλιάς, Μάμας Γρηγορίου, σε δηλώσεις του στους δημοσιογράφους ανέφερε ότι η υπερχείλιση του φράγματος αποτελεί «χαράς ευαγγέλιο» για τους κατοίκους της περιοχής. Παράλληλα αναφέρθηκε και στο μικρό ρυάκι του Ξεροπόταμου, σημειώνοντας ότι και αυτό κατέληξε στη θάλασσα, ενώ πρόσθεσε πως ο ποταμός της Γιαλιάς έχει επίσης νερό, το οποίο διοχετεύεται προς το μεγάλο φράγμα της Ευρέτου.

 Όπως εκτίμησε, αυτή τη στιγμή η περιοχή είναι ικανοποιημένη από τις ποσότητες νερού που έχουν συγκεντρωθεί, εκφράζοντας την αισιοδοξία ότι το καλοκαίρι οι κοινότητες δεν θα αντιμετωπίσουν προβλήματα λειψυδρίας.

ΤΑ ΑΚΙΝΗΤΑ ΤΗΣ ΕΒΔΟΜΑΔΑΣ

Λογότυπο Altamira

