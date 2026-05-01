Ο αντίκτυπος του πολέμου στη Μ. Ανατολή στο Eurogroup και ECOFIN με συμμετοχή Κεραυνού

Τον οικονομικό αντίκτυπο του πολέμου στην Μέση Ανατολής θα συζητήσουν σε συνεδρίες τους την επόμενη εβδομάδα στις Βρυξέλλες το Eurogroup και το ECOFIN, στις οποίες θα συμμετάσχει ο Υπουργός Οικονομικών Μάκης Κεραυνός.

Ο κ. Κεραυνός, σύμφωνα με ανακοίνωση του Υπουργείου Οικονομικών, μεταβαίνει την Κυριακή 3 Μαΐου στις Βρυξέλλες για να συμμετέχει στη συνεδρίαση του Eurogroup στις 4 Μαΐου και να προεδρεύσει του Συμβουλίου ECOFIN στις 5 Μαΐου, καθώς και για να συμμετάσχει σε εκδήλωση Υψηλού Επιπέδου στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο με τίτλο «Right to Stay».

Συγκεκριμένα, τη Δευτέρα 4 Μαΐου, ο Υπουργός θα συμμετέχει στη συνεδρίαση της Ευρωομάδας, κατά τη διάρκεια της οποίας οι Υπουργοί θα ενημερωθούν για τις επιχειρησιακές πτυχές της τραπεζικής ένωσης από τον επικεφαλής του Εποπτικού Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας.

Ακολούθως, σε διευρυμένη σύνθεση, με τη συμμετοχή όλων των κρατών μελών της ΕΕ, οι Jörg Kukies και Christian Noyer θα παρουσιάσουν την έκθεση τους με θέμα την «Χρηματοδότηση καινοτόμων επενδυτικών πρωτοβουλιών στην Ευρώπη» επί των οποίων οι Υπουργοί θα ανταλλάξουν απόψεις.

Στη συνέχεια, οι Υπουργοί θα εξετάσουν τον αντίκτυπο του πολέμου στην Μέση Ανατολή στην ευρωπαϊκή οικονομία και ειδικότερα στις τιμές της ενέργειας.

Την Τρίτη 5 Μαΐου, σύμφωνα με την ανακοίνωση του Υπουργείου Οικονομικών, ο κ. Κεραυνός θα προεδρεύσει του Συμβουλίου ECOFIN. Οι εργασίες θα ξεκινήσουν με πρόγευμα εργασίας, κατά τη διάρκεια του οποίου οι Υπουργοί θα συνεχίσουν τη συζήτηση για τον οικονομικό αντίκτυπο του πολέμου στην Μέση Ανατολής, όπως και τις γενικότερες οικονομικές εξελίξεις.

Σύμφωνα με το ΥΠΟΙΚ, κατά τη διάρκεια της συνεδρίασης του Συμβουλίου, οι Υπουργοί Οικονομικών θα συζητήσουν αναθεώρηση του Κανονισμού για πρόσβαση σε δεδομένα ΦΠΑ από την Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Καταπολέμησης της Απάτης (OLAF) και την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία (EPPO) με στόχο την υιοθέτηση γενικής προσέγγισης.

Αναφέρεται ότι ο εν λόγω Κανονισμός «προβλέπει σημαντική ενίσχυση του νομικού πλαισίου ώστε να δοθεί στην Ευρωπαϊκή Εισαγγελία και στην Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Καταπολέμησης της Απάτης άμεση και κεντρική πρόσβαση σε δεδομένα ΦΠΑ, με στόχο την πιο αποτελεσματική αντιμετώπιση υποθέσεων απάτης».

Στη συνέχεια, όπως αναφέρεται στην ανακοίνωση, θα πραγματοποιηθεί συζήτηση επί της δέσμης προτάσεων για την περαιτέρω ανάπτυξη των χρηματοπιστωτικών υποδομών και της εποπτείας των κεφαλαιαγορών εντός της Ένωσης, στη βάση εγγράφου προσανατολισμού που ετοίμασε η Κυπριακή Προεδρία.

«Η εν λόγω δέσμη νομοθετικών προτάσεων αποσκοπεί στην εμβάθυνση της ενιαίας αγοράς στον τομέα των χρηματοπιστωτικών υπηρεσιών, που αναμένεται να συμβάλει αποφασιστικά στην βελτίωση της ανταγωνιστικότητας της Ευρωπαϊκής οικονομίας», προστίθεται.

Σε σχέση με το στόχο της απλοποίησης διαδικασιών και νομοθετικών ρυθμίσεων, οι Υπουργοί Οικονομικών θα ανταλλάξουν επίσης απόψεις για τις οικονομικές επιπτώσεις των ευρωπαϊκών νομοθεσιών, στις επιχειρήσεις και το δημόσιο τομέα, στη βάση εγγράφου προβληματισμού που ετοίμασε η κυπριακή Προεδρία.

Περαιτέρω, αναφέρεται ότι οι Υπουργοί θα ανταλλάξουν απόψεις σχετικά με τον οικονομικό και δημοσιονομικό αντίκτυπο της ρωσικής εισβολής στην Ουκρανία. Επιπρόσθετα, το Συμβούλιο ECOFIN αναμένεται να εγκρίνει το αναθεωρημένο Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας της Δανίας.

Τέλος, οι Υπουργοί θα ενημερωθούν για τα αποτελέσματα της συνόδου Υπουργών Οικονομικών και των Διοικητών Κεντρικών Τραπεζών της G20 και των Εαρινών Συνόδων του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου, που έλαβαν χώρα τον Απρίλιο.

Εξάλλου, σύμφωνα με την ανακοίνωση του ΥΠΟΙΚ, το πρωί της Τρίτης, 5 Μαΐου, ο Υπουργός Οικονομικών θα προεδρεύσει ετήσιου Οικονομικού και Δημοσιονομικού Διαλόγου με Περιφερειακούς Εταίρους, κατά την οποία θα συζητηθεί η οικονομική και δημοσιονομική κατάσταση και οι επιπτώσεις του τρέχοντος γεωπολιτικού περιβάλλοντος.

Την Τετάρτη 6 Μαΐου, ο Υπουργός θα συμμετάσχει σε εκδήλωση Υψηλού Επιπέδου στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο με τίτλο «Right to Stay – Δημιουργώντας ευκαιρίες για να παραμένουν οι πολίτες στον τόπο τους». Ο κ. Κεραυνός θα εκπροσωπήσει την Κυπριακή Προεδρία του Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Στην εκδήλωση θα συμμετάσχουν επίσης η Roberta Metsola, Πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, ο Raffaele Fitto, Εκτελεστικός Αντιπρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για τη Συνοχή και τις Μεταρρυθμίσεις, η Kata Tutto, Πρόεδρος της Επιτροπής των Περιφερειών, καθώς και ο Enrico Letta, Εισηγητής της ΕΕ για το μέλλον της Ενιαίας Αγοράς και πρώην Πρωθυπουργός της Ιταλίας.

Όπως αναφέρει το ΥΠΟΙΚ, η εκδήλωση επικεντρώνεται στο πώς μπορούν να δημιουργηθούν καλύτερες συνθήκες ζωής και εργασίας στις περιφέρειες, ώστε οι άνθρωποι να έχουν τη δυνατότητα να ζουν και να εργάζονται στον τόπο τους. Η συμμετοχή της Κύπρου αναδεικνύει τη σημασία που δίνεται στη στήριξη των τοπικών κοινωνιών και στη μείωση των ανισοτήτων μεταξύ των περιοχών.

Πηγή: ΚΥΠΕ