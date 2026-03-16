Καταγγελίες για πυροβολισμούς γάτων σε κατοικημένες περιοχές Πάφου και Λάρνακας

Δύο νέα περιστατικά κακοποίησης γάτων σε Λάρνακα και επαρχία Πάφου καταγγέλλει το Κίνημα Οικολόγων – Συνεργασία Πολιτών, κάνοντας λόγο για ιδιαίτερα ανησυχητική εικόνα σε σχέση με τη βία κατά των ζώων και για ανάγκη άμεσης κινητοποίησης των αρμόδιων αρχών.

Σύμφωνα με ανακοίνωση του Κινήματος, στη Λάρνακα γάτα φέρεται να πυροβολήθηκε με αεροβόλο μέσα σε κατοικημένη περιοχή. Όπως αναφέρεται, το περιστατικό δεν αφορά μόνο πράξη βίας εις βάρος ζώου, αλλά εγείρει και ζητήματα δημόσιας ασφάλειας, καθώς πρόκειται για χρήση όπλου σε γειτονιά.

Στην επαρχία Πάφου, το Κίνημα αναφέρεται σε δύο ξεχωριστές περιπτώσεις. Στην πρώτη, γάτος εντοπίστηκε στις 16 Φεβρουαρίου 2026 πυροβολημένος και παράλυτος. Με βάση την ανακοίνωση, οι ακτινογραφίες κατέδειξαν την ύπαρξη σφαίρας στο σώμα του ζώου, το οποίο τελικά οδηγήθηκε σε ευθανασία. Στη δεύτερη περίπτωση, σε άλλο γατάκι εντοπίστηκαν πολλαπλά σφαιρίδια στο σώμα του.

Το Κίνημα Οικολόγων αναφέρει ότι η Ομάδα Δράσης για τα Ζώα καλείται συχνά να διαχειριστεί ανάλογες καταγγελίες, εκτιμώντας ότι δεν πρόκειται για μεμονωμένα περιστατικά, αλλά για επαναλαμβανόμενο φαινόμενο.

Σε σχέση με τις υποθέσεις στην Πάφο, σημειώνεται ότι ύστερα από επικοινωνία του Κινήματος με την Αστυνομία, τα πρόσωπα που καταγγέλλουν το περιστατικό θα επισκεφθούν αύριο τον Κεντρικό Αστυνομικό Σταθμό Πάφου. Το Κίνημα χαρακτηρίζει θετική αυτή την εξέλιξη, επισημαίνει όμως ότι η αρχική διαχείριση της υπόθεσης δεν ήταν, όπως αναφέρει, η αναμενόμενη για τόσο σοβαρό περιστατικό.

Το Κίνημα Οικολόγων ζητά άμεση και εις βάθος διερεύνηση των περιστατικών, αξιοποίηση όλων των επιστημονικών τεκμηρίων και πλήρη εφαρμογή της νομοθεσίας και των προβλεπόμενων ποινών, υπογραμμίζοντας ότι η προστασία των ζώων συνδέεται άμεσα και με τη δημόσια ασφάλεια.