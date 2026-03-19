Τον «έπιασαν» πάνω από τη λεκάνη της τουαλέτας - Προσπαθούσε να εξαφανίσει ναρκωτικά

Συνελήφθη χθες βράδυ και τέθηκε υπό κράτηση 40χρονος από την επαρχία Λεμεσού, για διευκόλυνση των ανακρίσεων σχετικά με διερευνώμενη υπόθεση παράνομης κατοχής ναρκωτικών.

Συγκεκριμένα, γύρω στις 6.45 χθες το απόγευμα, μέλη της ΥΚΑΝ μετέβησαν στην οικία όπου διαμένει ο 40χρονος, για διενέργεια έρευνας δυνάμει δικαστικού εντάλματος.

Τα μέλη της ΥΚΑΝ κτύπησαν την πόρτα. Ωστόσο ο 40χρονος αρνήθηκε να ανοίξει ενώ από ανοικτό παράθυρο θεάθηκε να τρέχει προς το πίσω μέρος της οικίας.

Ως αποτέλεσμα, οι αστυνομικοί παραβίασαν την πόρτα και εισήλθαν εντός της οικίας όπου εντόπισαν τον 40χρονο να βρίσκεται πάνω από την λεκάνη της τουαλέτας, εντός της οποίας εντοπίστηκαν 4 περίπου γραμμάρια κάνναβης.

Ο 40χρονος συνελήφθη για αυτόφωρο αδίκημα και στη συνέχεια από περαιτέρω έρευνα εντοπίστηκαν εντός της οικίας άλλα έξι περίπου γραμμάρια κάνναβης, μικρή ποσότητα άσπρης ουσίας που μοιάζει με κοκαΐνη, καθώς επίσης και μια ηλεκτρονική ζυγαριά ακριβείας με ίχνη κάνναβης και κοκαΐνης.

Στο πλαίσιο αξιολόγησης στοιχείων και μαρτυριών, διενεργήθηκε επίσης έρευνα σε εφαπτόμενη οικία συγγενικού προσώπου του συλληφθέντα, όπου εντοπίστηκε κοκαΐνη βάρους 44 γραμμαρίων περίπου. Ο 40χρονος φέρεται να ανάφερε στους αστυνομικούς ότι η ανευρεθέντα ποσότητα είναι δική του.

Ο 40χρονος συλληφθέντας τέθηκε υπό κράτηση ενώ η ΥΚΑΝ συνεχίζει τις εξετάσεις.