Ληστεία σε βάρος 22χρονου διανομέα στη Λεμεσό - Δέχθηκε επίθεση από ομάδα νεαρών

Καταγγέλθηκε χθες το απόγευμα στην Αστυνομία από 22χρονο διανομέα φαγητού ότι, γύρω στις 6.50 το απόγευμα της ίδιας μέρας, μετέβη σε συγκεκριμένη οδό στη Λεμεσό για παράδοση παραγγελίας.

Σύμφωνα με τον ίδιο, με την άφιξη του στην εν λόγω οδό, τον προσέγγισαν 5-6 νεαρά πρόσωπα, τα οποία φέρονται να του επιτέθηκαν και αφού τον κτύπησαν, του έκλεψαν χρηματικό ποσό.

Ο παραπονούμενος φέρει επιφανειακά τραύματα ωστόσο δεν θέλησε να μεταβεί στο Νοσοκομείο για περίθαλψη.

Το ΤΑΕ Λεμεσού συνεχίζει τις εξετάσεις.