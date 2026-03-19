Λογομαχία κατέληξε σε μαχαίρωμα στη Λάρνακα – Συνελήφθη 23χρονος

Στη σύλληψη 23χρονου προχώρησε τις πρώτες πρωινές ώρες σήμερα η Αστυνομία Κύπρου στη Λάρνακα, στο πλαίσιο διερεύνησης υπόθεσης συνωμοσίας προς διάπραξη κακουργήματος, πρόκλησης βαριάς σωματικής βλάβης, τραυματισμού και μαχαιροφορίας.

Η υπόθεση καταγγέλθηκε από τρία πρόσωπα ηλικίας 36, 30 και 25 ετών, τα οποία ανέφεραν ότι γύρω στις 8:50 το βράδυ της Τρίτης είχαν λογομαχία με τον 23χρονο, εντός πολυκατοικίας στη Λάρνακα.

Σύμφωνα με τα υπό εξέταση στοιχεία, ο 23χρονος φέρεται να κάλεσε στο σημείο φιλικά του πρόσωπα, τα οποία επιτέθηκαν στους παραπονούμενους, τραυματίζοντας τον 25χρονο και τον 30χρονο με αιχμηρό αντικείμενο.

Οι δύο τραυματίες μεταφέρθηκαν με ασθενοφόρο στο Γενικό Νοσοκομείο Λάρνακας, όπου διαπιστώθηκε ότι ο 25χρονος έφερε τραύματα στην πλάτη από τέμνον όργανο, ενώ ο 30χρονος τραύματα στο χέρι. Αφού έτυχαν των πρώτων βοηθειών, έλαβαν εξιτήριο.

Μέλη της Αστυνομίας που έσπευσαν στη σκηνή εντόπισαν και συνέλαβαν τον 23χρονο, ο οποίος τέθηκε υπό κράτηση και αναμένεται να παρουσιαστεί σήμερα ενώπιον του Επαρχιακό Δικαστήριο Λάρνακας για έκδοση διατάγματος προσωποκράτησης.

Την υπόθεση διερευνά το ΤΑΕ Λάρνακας.