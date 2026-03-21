Στο νοσοκομείο με αιμάτωμα στον εγκέφαλο 60χρονος μετά από τροχαίο

Σε οδική σύγκρουση που συνέβη χθες το απόγευμα στη Λευκωσία, τραυματίστηκε 60χρονος, ο οποίος νοσηλεύεται στο Γενικό Νοσοκομείο Λευκωσίας.

Γύρω στις 6.40μ.μ. χθες, στην οδό Πέτρου Ηλιάδη, στα Λατσιά, ενώ ο 60χρονος προσπαθούσε να διασταυρώσει το δρόμο πεζός, κάτω από συνθήκες που διερευνώνται, παρασύρθηκε από αυτοκίνητο που οδηγούσε 63χρονη.

Ο 60χρονος μεταφέρθηκε με ασθενοφόρο στο Γενικό Νοσοκομείο Λευκωσίας, όπου διαπιστώθηκε ότι φέρει κάταγμα στο χέρι και υπαραχνοειδή αιμάτωμα στον εγκέφαλο και κρατήθηκε για νοσηλεία.

Η Τροχαία Λευκωσίας διερευνά τα αίτια της σύγκρουσης.