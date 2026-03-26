Έξω από το Προεδρικό με αιτήματα οι εκπαιδευτικοί των υποστηρικτικών προγραμμάτων

Συγκέντρωση διαμαρτυρίας έξω από το Προεδρικό Μέγαρο πραγματοποίησαν οι εκπαιδευτικοί των υποστηρικτικών προγραμμάτων του Υπουργείου Παιδείας, Αθλητισμού και Νεολαίας.

Σε σχετική ανακοίνωση, η Προοδευτική Κίνηση Δασκάλων εκφράζει την αμέριστη στήριξή της στην σημερινή απεργία των εργαζομένων στα απογευματινά προγράμματα του ΥΠΑΝ.

«Οι εργαζόμενοι στα απογευματινά προγράμματα», προσθέτει, «επιτελούν σημαντικό παιδαγωγικό και κοινωνικό έργο, στηρίζοντας τους/τις μαθητές/ριές μας». Παρόλα αυτά, τονίζει, «συνεχίζουν να αντιμετωπίζουν ζητήματα που αφορούν τις συνθήκες εργασίας, την εργασιακή ασφάλεια και την αναγνώριση της προσφοράς τους».

«Παρόμοιες καταστάσεις», συμπληρώνει, «αντιμετωπίζουν και οι αντικαταστάτες εκπαιδευτικοί καθώς και οι εργαζόμενοι μερικής απασχόλησης στα Προαιρετικά Ολοήμερα Σχολεία, αφού εκκρεμεί ακόμη η διευθέτηση σημαντικών εργασιακών ζητημάτων, με σημαντικότερο την αναγνώριση της 30μηνης υπηρεσίας και την μετατροπή τους σε αορίστου χρόνου στη θέση».

«Ως Προοδευτική Κίνηση Δασκάλων», υπογραμμίζει, «θεωρούμε δίκαια τα αιτήματά τους των εργαζομένων στα απογευματινά προγράμματα του ΥΠΑΝ και των Συντεχνιών τους, και καλούμε την πολιτεία και το Υπουργείο Παιδείας να προχωρήσουν άμεσα σε ουσιαστικό διάλογο και σε εξεύρεση λύσεων που θα διασφαλίζουν αξιοπρεπείς και σταθερές συνθήκες εργασίας».