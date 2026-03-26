Έντονες βροχοπτώσεις στα Λατσιά - Προσοχή στον αυτοκινητόδρομο

Πολίτης 107.6 & 97.6 FM

|

Politis En Logo
| Κοινωνία

Έξω από το Προεδρικό με αιτήματα οι εκπαιδευτικοί των υποστηρικτικών προγραμμάτων

ΠΟΛΙΤΗΣ NEWS

Header Image

Οι εργαζόμενοι εκπαιδευτικοί στα απογευματινά προγράμματα του ΥΠΑΝ πραγματοποιούν απεργία

Συγκέντρωση διαμαρτυρίας έξω από το Προεδρικό Μέγαρο πραγματοποίησαν οι εκπαιδευτικοί των υποστηρικτικών προγραμμάτων του Υπουργείου Παιδείας, Αθλητισμού και Νεολαίας.

Σε σχετική ανακοίνωση, η Προοδευτική Κίνηση Δασκάλων εκφράζει την αμέριστη στήριξή της στην σημερινή απεργία των εργαζομένων στα απογευματινά προγράμματα του ΥΠΑΝ.

«Οι εργαζόμενοι στα απογευματινά προγράμματα», προσθέτει, «επιτελούν σημαντικό παιδαγωγικό και κοινωνικό έργο, στηρίζοντας τους/τις μαθητές/ριές μας». Παρόλα αυτά, τονίζει, «συνεχίζουν να αντιμετωπίζουν ζητήματα που αφορούν τις συνθήκες εργασίας, την εργασιακή ασφάλεια και την αναγνώριση της προσφοράς τους».

«Παρόμοιες καταστάσεις», συμπληρώνει, «αντιμετωπίζουν και οι αντικαταστάτες εκπαιδευτικοί καθώς και οι εργαζόμενοι μερικής απασχόλησης στα Προαιρετικά Ολοήμερα Σχολεία, αφού εκκρεμεί ακόμη η διευθέτηση σημαντικών εργασιακών ζητημάτων, με σημαντικότερο την αναγνώριση της 30μηνης υπηρεσίας και την μετατροπή τους σε αορίστου χρόνου στη θέση».

«Ως Προοδευτική Κίνηση Δασκάλων», υπογραμμίζει, «θεωρούμε δίκαια τα αιτήματά τους των εργαζομένων στα απογευματινά προγράμματα του ΥΠΑΝ και των Συντεχνιών τους, και καλούμε την πολιτεία και το Υπουργείο Παιδείας να προχωρήσουν άμεσα σε ουσιαστικό διάλογο και σε εξεύρεση λύσεων  που θα διασφαλίζουν αξιοπρεπείς και σταθερές συνθήκες εργασίας».

Tags

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΝΕΟΛΑΙΑΣ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΙΑΠΕΡΓΙΑ

ΤΑ ΑΚΙΝΗΤΑ ΤΗΣ ΕΒΔΟΜΑΔΑΣ

Λογότυπο Altamira

Πολιτική Δημοσίευσης Σχολίων

Οι ιδιοκτήτες της ιστοσελίδας www.politis.com.cy διατηρούν το δικαίωμα να αφαιρούν σχόλια αναγνωστών, δυσφημιστικού και/ή υβριστικού περιεχομένου, ή/και σχόλια που μπορούν να εκληφθεί ότι υποκινούν το μίσος/τον ρατσισμό ή που παραβιάζουν οποιαδήποτε άλλη νομοθεσία. Οι συντάκτες των σχολίων αυτών ευθύνονται προσωπικά για την δημοσίευση τους. Αν κάποιος αναγνώστης/συντάκτης σχολίου, το οποίο αφαιρείται, θεωρεί ότι έχει στοιχεία που αποδεικνύουν το αληθές του περιεχομένου του, μπορεί να τα αποστείλει στην διεύθυνση της ιστοσελίδας για να διερευνηθούν. Προτρέπουμε τους αναγνώστες μας να κάνουν report / flag σχόλια που πιστεύουν ότι παραβιάζουν τους πιο πάνω κανόνες. Σχόλια που περιέχουν URL / links σε οποιαδήποτε σελίδα, δεν δημοσιεύονται αυτόματα.

Διαβάστε περισσότερα