Λειτουργεί το νέο Κέντρο Κράτησης στις Λίμνες – Μεταφέρθηκαν όλοι οι κρατούμενοι από τη Μενόγεια

Σε λειτουργία τέθηκε την Κυριακή το πρώτο τμήμα του Προαναχωρησιακού Κέντρου Κράτησης Μεταναστών στις Λίμνες, με την πλήρη μεταφορά των ατόμων που κρατούνταν στη Μενόγεια να έχει ήδη ολοκληρωθεί, σύμφωνα με το Υπουργείο Δικαιοσύνης και Δημόσιας Τάξης.

Όπως αναφέρεται σε ανακοίνωση του Υπουργείου, «πρόκειται για ένα ουσιαστικό βήμα αναβάθμισης των υποδομών του κράτους, που ενισχύει την επιχειρησιακή διαχείριση του μεταναστευτικού και αποφορτίζει άμεσα τις υφιστάμενες δομές».

Το Υπουργείο «προχωρά με σχέδιο και συνέπεια στη δημιουργία σύγχρονων εγκαταστάσεων, που διασφαλίζουν τάξη, λειτουργικότητα και σεβασμό στα δικαιώματα, ενισχύοντας την ικανότητα της Πολιτείας να ανταποκρίνεται αποτελεσματικά σε μια διαρκή πρόκληση», προστίθεται.

Πηγή: ΚΥΠΕ