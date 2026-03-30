Πολίτης 107.6 & 97.6 FM

|

Politis En Logo
| Κοινωνία

Λεμεσός: Έβγαλε μαχαίρι μετά από καβγά οδηγών - Τραυματίστηκε 68χρονος, υπό κράτηση 56χρονος

ΠΟΛΙΤΗΣ NEWS

Header Image

Ο 56χρονος συνοδηγός φέρεται να κατέβηκε από το όχημα και να επιτέθηκε με μαχαίρι στον 68χρονο

Στη σύλληψη 22χρονης και 56χρονου προχώρησε η Αστυνομία στο πλαίσιο διερεύνησης υπόθεσης μαχαιροφορίας και τραυματισμού, που διαπράχθηκε στη Λεμεσό.

Γύρω στις 5.30μ.μ. στις 27/03/2026, λήφθηκε πληροφορία για τραυματισμένο πρόσωπο στη Λεμεσό. Μέλη της Αστυνομίας μετέβησαν στην περιοχή, όπου από εξετάσεις που έγιναν, διαπιστώθηκε ότι ενώ 68χρονος βρισκόταν μέσα στο σταθμευμένο του αυτοκίνητο, ήρθε σε λεκτική αντιπαράθεση με γυναίκα οδηγό άλλου οχήματος.

Κατά την αντιπαράθεση, ο συνοδηγός της εν λόγω γυναίκας, κατέβηκε από το όχημα και φέρεται να επιτέθηκε με μαχαίρι και να χτύπησε τον 68χρονο. Ο 68χρονος μεταφέρθηκε με ασθενοφόρο σε Νοσοκομείο στη Λεμεσό, όπου διαπιστώθηκε ότι υπέστη θλαστικό τραύμα κοιλιακού τοιχώματος και αφού έτυχε των πρώτων βοηθειών, έλαβε εξιτήριο.

Στις 28/03/2026, η οδηγός, ηλικίας 22 ετών, συνελήφθη με δικαστικό ένταλμα σύλληψης και αφού κατηγορήθηκε γραπτώς, αφέθηκε ελεύθερη χθες, για να κλητευθεί ενώπιον Δικαστηρίου.

Ο 56χρονος συνοδηγός, συνελήφθη χθες με δικαστικό ένταλμα και τέθηκε υπό κράτηση για διευκόλυνση των ανακρίσεων, ενώ σήμερα αναμένεται να παρουσιαστεί ενώπιον Δικαστηρίου.

Το ΤΑΕ Λεμεσού συνεχίζει τις εξετάσεις.

Tags

ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΛΕΜΕΣΟΣΜΑΧΑΙΡΙΣΥΛΛΗΨΕΙΣ

Πολιτική Δημοσίευσης Σχολίων

Οι ιδιοκτήτες της ιστοσελίδας www.politis.com.cy διατηρούν το δικαίωμα να αφαιρούν σχόλια αναγνωστών, δυσφημιστικού και/ή υβριστικού περιεχομένου, ή/και σχόλια που μπορούν να εκληφθεί ότι υποκινούν το μίσος/τον ρατσισμό ή που παραβιάζουν οποιαδήποτε άλλη νομοθεσία. Οι συντάκτες των σχολίων αυτών ευθύνονται προσωπικά για την δημοσίευση τους. Αν κάποιος αναγνώστης/συντάκτης σχολίου, το οποίο αφαιρείται, θεωρεί ότι έχει στοιχεία που αποδεικνύουν το αληθές του περιεχομένου του, μπορεί να τα αποστείλει στην διεύθυνση της ιστοσελίδας για να διερευνηθούν. Προτρέπουμε τους αναγνώστες μας να κάνουν report / flag σχόλια που πιστεύουν ότι παραβιάζουν τους πιο πάνω κανόνες. Σχόλια που περιέχουν URL / links σε οποιαδήποτε σελίδα, δεν δημοσιεύονται αυτόματα.

