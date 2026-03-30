Κατεχόμενα: Επιμένει το UBP για την ΑΤΑ παρά τις μαζικές αντιδράσεις – Σε εξέλιξη συνάντηση με τις συντεχνίες

Τη στάση που θα τηρήσει απέναντι στο κύμα αντιδράσεων για την αναστολή της απόδοσης της ΑΤΑ εξέτασε η «κοινοβουλευτική» ομάδα του Κόμματος Εθνικής Ενότητας (UBP), του βασικού εταίρου της «συγκυβέρνησης» στα κατεχόμενα.

Σύμφωνα με πληροφορίες της τ/κ εφημερίδας «Yenidüzen», η συνεδρίαση κατέληξε στην επαναβεβαίωση της απόφασης για προώθηση του νομοσχεδίου προς ψήφιση από τη «βουλή», παρά τις έντονες αντιδράσεις από την πλευρά των συντεχνιών.

Η κοινοβουλευτική ομάδα του UBP ολοκλήρωσε τη συνεδρίασή της, κατά την οποία αξιολογήθηκαν τα δεδομένα γύρω από το επίμαχο «νομοσχέδιο» για την αναστολή της τιμαριθμικής αναπροσαρμογής.

Παρά τη γενική απεργία και τις μαζικές κινητοποιήσεις χιλιάδων εργαζομένων, που συνοδεύτηκαν από επεισόδια έξω από τη «βουλή», το κόμμα εμφανίζεται αποφασισμένο να προχωρήσει κανονικά με την έγκριση της ρύθμισης.

Όπως αναφέρουν οι ίδιες πηγές, τόσο ο «πρωθυπουργός» Ουνάλ Ουστέλ όσο και ο «υπουργός Οικονομικών» Οζντεμίρ Μπερόβα επέμειναν στη θέση τους υπέρ της ψήφισης του νομοσχεδίου, επικαλούμενοι την ανάγκη διατήρησης της οικονομικής ισορροπίας.

Την ίδια ώρα, σε εξέλιξη βρίσκεται προσπάθεια εκτόνωσης της έντασης από την πλευρά της «κυβέρνησης», καθώς οι ηγεσίες των συντεχνιών εισήλθαν στη «βουλή» για συνάντηση με τον Ουνάλ Ουστέλ, σε μια προσπάθεια διαλόγου μετά την κλιμάκωση των αντιδράσεων.

Τι έβγαλε τις συντεχνίες στον δρόμο

Η απόφαση που άναψε το «φιτίλι» των αντιδράσεων σχετίζεται με τις ανακοινώσεις του «υπουργού Οικονομικών» Οζντεμίρ Μπερόβα, ο οποίος γνωστοποίησε στις 19 Μαρτίου ότι η ΑΤΑ για το πρώτο τρίμηνο του 2026 θα καταβληθεί στο τέλος Απριλίου, χωρίς όμως να υπάρξει νέα αύξηση μισθών μέχρι τον Ιανουάριο του 2027.

Σύμφωνα με τον ίδιο, το μέτρο εντάσσεται σε ένα πακέτο οικονομικών αποφάσεων «για την διατήρηση της δημοσιονομικής ισορροπίας και την ενίσχυση της προβλεψιμότητας στην αγορά, εν μέσω της δύσκολης οικονομικής συγκυρίας».

Προειδοποιήσεις για κλιμάκωση

Η απόφαση για την προκήρυξη απεργίας ελήφθη μετά την έγκριση του «νομοσχεδίου» από την αρμόδια «επιτροπή της βουλής», γεγονός που, όπως υποστηρίζουν οι συντεχνίες, άναψε την φλόγα της αντίδρασης, καθώς θεωρούν ότι η «κυβέρνηση» μετακυλίει το κόστος της οικονομικής κρίσης στους εργαζομένους.

62 συντεχνίες και οργανώσεις προειδοποίησαν ότι εάν δεν αποσυρθεί το νομοσχέδιο, θα προχωρήσουν από σήμερα σε επ’ αόριστον απεργία σε όλους τους τομείς, από τις δημόσιες υπηρεσίες μέχρι την εκπαίδευση.

Σε κοινή τους ανακοίνωση, οι συντεχνίες ξεκαθαρίζουν ότι δεν πρόκειται να συμμορφωθούν με ενδεχόμενη απόφαση για απαγόρευση των απεργιών, τονίζοντας πως «δεν θα αναγνωρίσουν απαγορεύσεις» και πως, σε περίπτωση επιβολής τους, θα κλιμακώσουν τις κινητοποιήσεις σε επίπεδο πολιτικής ανυπακοής.