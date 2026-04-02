Δίπλα στους ασθενείς, δίπλα στην κοινωνία. Ο έρανος της Πορείας Χριστοδούλας 2026 ξεκινά

Μήνυμα στήριξης και συλλογικής ευθύνης έστειλαν σήμερα (Πέμπτη, 2 Απριλίου) εκπρόσωποι της πολιτειακής, πολιτικής και εκκλησιαστικής ηγεσίας, δίνοντας το παρόν τους στον οδικό έρανο της Πορείας Χριστοδούλας 2026. Με στάση στο περίπτερο έξω από την Τράπεζα Κύπρου, στη Λεωφόρο Αρχιεπισκόπου Μακαρίου, συνέβαλαν ενεργά στο έργο του Αντικαρκινικού Συνδέσμου Κύπρου, ενισχύοντας μια κοινή προσπάθεια που αφορά όλους.

«Σήμερα, στους δρόμους όλης της Κύπρου, εκατοντάδες εθελοντές μετατρέπουν την πρόθεση σε πράξη, δίνοντας ουσιαστικό νόημα στην έννοια της προσφοράς», ανέφερε ο Πρόεδρος του Αντικαρκινικού Συνδέσμου Κύπρου, Αλέκος Σταμάτης. «Η ανταπόκριση της κοινωνίας δεν είναι απλώς συγκινητική είναι η δύναμη που κρατά το έργο μας ζωντανό και δίπλα σε κάθε άνθρωπο που το χρειάζεται, ιδιαίτερα σε μια περίοδο που μας καλεί όλους να θυμηθούμε την αξία της αλληλεγγύης της αγάπης και της προσφοράς.»

Ο Μιχάλης Σιαντάνης, Περιφερειακός Διευθυντής Λευκωσίας ανέφερε ότι «Εκ μέρους της Τράπεζας Κύπρου, θα ήθελα να εκφράσω ένα μεγάλο ευχαριστώ σε όλους και όλες που δίνετε σήμερα το «παρών» σας. Η παρουσία σας και οι εισφορές σας δεν είναι μόνο μια οικονομική ενίσχυση, αλλά μια έμπρακτη κατάθεση ψυχής.

Με τη δική σας συμβολή, ενδυναμώνετε το τεράστιο έργο προσφοράς και ελπίδας του Αντικαρκινικού Συνδέσμου Κύπρου.»

Η Πορεία Χριστοδούλας 2026 αποτελεί πλέον ένα θεσμό που μετρά πάνω από 50 χρόνια προσφοράς στην κυπριακή κοινωνία. Ο Αντικαρκινικός Σύνδεσμος Κύπρου βρίσκεται δίπλα σε χιλιάδες συμπολίτες, προσφέροντας ολοκληρωμένες υπηρεσίες Ανακουφιστικής Φροντίδας παγκύπρια, σε συνδυασμό με τη θεραπεία τους.

Μέσα από το Κέντρο Ανακουφιστικής Φροντίδας «Αροδαφνούσα», κατ’ οίκον ιατρική και νοσηλευτική φροντίδα, ψυχολογική και κοινωνική υποστήριξη, φυσιοθεραπεία, διαχείριση λεμφοιδήματος, αρωματοθεραπεία και καθημερινή μεταφορά προς τα ογκολογικά κέντρα της Λευκωσίας και της Λεμεσού, εξασφαλίζεται φροντίδα και αξιοπρέπεια σε κάθε στάδιο της πορείας των ασθενών.

Παράλληλα, προσφέροντας Ανακουφιστική Φροντίδα, ο Σύνδεσμος δίνει έμφαση στην πρόληψη, προωθώντας την έγκυρη ενημέρωση και ενισχύοντας τη γνώση και την ευαισθητοποίηση για τον καρκίνο στην κοινωνία.

Η Πορεία Χριστοδούλας φέτος θα πραγματοποιηθεί το Σάββατο, 18 Απριλίου 2026, στις 3:30 μ.μ. την ίδια ώρα και μέρα σε όλες τις πόλεις.

Για περισσότερες πληροφορίες για τις Πορείες και τις εκδηλώσεις, μπορείτε να επισκεφτείτε την ιστοσελίδα www.poreiachristodoulas.cy ενώ μπορείτε να κάνετε την εισφορά σας στον Αντικαρκινικό Σύνδεσμο Κύπρου με τους πιο κάτω τρόπους:

Ηλεκτρονικές εισφορές στο www.poreiachristodoulas.cy

Μέσω του QuickPay Care στο app 1bank της Τράπεζας Κύπρου

Μέσω SMS στο 7060: CAS 5 για εισφορές €5, CAS 3 για εισφορές €3, CAS 1 για εισφορές €1.

* Όλες οι ενέργειες πραγματοποιούνται για την οικονομική ενίσχυση των υπηρεσιών του Αντικαρκινικού Συνδέσμου Κύπρου σύμφωνα με τις πρόνοιες του Περί Διενέργειας Εράνου Νόμου του 2014 και τη σχετική Άδεια Εράνου με αριθμό Ν.Π. 77/2025 που χορηγήθηκε από το Υπουργείο Εσωτερικών για την περίοδο 01/01-30/06/2026.