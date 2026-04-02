Πυρκαγιά στα κρατητήρια της ΑΔΕ Λεμεσού - Έξι επηρεάστηκαν, ένας διασωληνωμένος

Συναγερμός σήμανε το απόγευμα της Πέμπτης (02/04) στη Λεμεσό, έπειτα από φωτιά που εκδηλώθηκε στον χώρο των κρατητηρίων της Αστυνομικής Διεύθυνσης Λεμεσού.

Στο σημείο έσπευσαν άμεσα δυνάμεις της Αστυνομίας και της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας, οι οποίες έθεσαν τη φωτιά υπό έλεγχο, ωστόσο προκλήθηκαν σημαντικές ζημιές στις εγκαταστάσεις των κρατητηρίων.

Από το περιστατικό επηρεάστηκαν συνολικά έξι άτομα, καθώς δύο κρατούμενοι και τέσσερις αστυνομικοί παρουσίασαν αναπνευστικά προβλήματα λόγω εισπνοής καπνού.

Την ίδια ώρα βρίσκεται σε εξέλιξη επιχείρηση μεταφοράς των κρατουμένων σε άλλα κρατητήρια, για λόγους ασφάλειας.

Σοβαρότερη είναι η κατάσταση ενός εκ των κρατουμένων, ο οποίος νοσηλεύεται διασωληνωμένος σε νοσοκομείο της Λευκωσίας.

Τα αίτια της πυρκαγιάς διερευνώνται από τις αρμόδιες αρχές.