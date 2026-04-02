Πυρκαγιά στα κρατητήρια της ΑΔΕ Λεμεσού - Έξι επηρεάστηκαν, ένας διασωληνωμένος

Στα 110 δολάρια η τιμή του πετρελαίου μετά τις τελευταίες απειλές Τραμπ κατά Ιράν

Συναγερμός σήμανε το απόγευμα της Πέμπτης (02/04) στη Λεμεσό, έπειτα από φωτιά που εκδηλώθηκε στον χώρο των κρατητηρίων της Αστυνομικής Διεύθυνσης Λεμεσού.

Στο σημείο έσπευσαν άμεσα δυνάμεις της Αστυνομίας και της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας, οι οποίες έθεσαν τη φωτιά υπό έλεγχο, ωστόσο προκλήθηκαν σημαντικές ζημιές στις εγκαταστάσεις των κρατητηρίων.

Από το περιστατικό επηρεάστηκαν συνολικά έξι άτομα, καθώς δύο κρατούμενοι και τέσσερις αστυνομικοί παρουσίασαν αναπνευστικά προβλήματα λόγω εισπνοής καπνού.

Την ίδια ώρα βρίσκεται σε εξέλιξη επιχείρηση μεταφοράς των κρατουμένων σε άλλα κρατητήρια, για λόγους ασφάλειας.

Σοβαρότερη είναι η κατάσταση ενός εκ των κρατουμένων, ο οποίος νοσηλεύεται διασωληνωμένος σε νοσοκομείο της Λευκωσίας.

Τα αίτια της πυρκαγιάς διερευνώνται από τις αρμόδιες αρχές.

Πολιτική Δημοσίευσης Σχολίων

Οι ιδιοκτήτες της ιστοσελίδας www.politis.com.cy διατηρούν το δικαίωμα να αφαιρούν σχόλια αναγνωστών, δυσφημιστικού και/ή υβριστικού περιεχομένου, ή/και σχόλια που μπορούν να εκληφθεί ότι υποκινούν το μίσος/τον ρατσισμό ή που παραβιάζουν οποιαδήποτε άλλη νομοθεσία. Οι συντάκτες των σχολίων αυτών ευθύνονται προσωπικά για την δημοσίευση τους. Αν κάποιος αναγνώστης/συντάκτης σχολίου, το οποίο αφαιρείται, θεωρεί ότι έχει στοιχεία που αποδεικνύουν το αληθές του περιεχομένου του, μπορεί να τα αποστείλει στην διεύθυνση της ιστοσελίδας για να διερευνηθούν. Προτρέπουμε τους αναγνώστες μας να κάνουν report / flag σχόλια που πιστεύουν ότι παραβιάζουν τους πιο πάνω κανόνες. Σχόλια που περιέχουν URL / links σε οποιαδήποτε σελίδα, δεν δημοσιεύονται αυτόματα.

