Λάρνακα: Καταδίκες και πρόστιμα €12.000 σε δύο εταιρείες για τον τραυματισμό εργαζομένου

Συνολική ποινή ύψους €12.000 επέβαλε το Επαρχιακό Δικαστήριο Λάρνακας σε δύο νομικά πρόσωπα, για υπόθεση που προώθησε για ποινική δίωξη εργοδοτών το Τμήμα Επιθεώρησης Εργασίας του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων, για παραβίαση των διατάξεων της νομοθεσίας για θέματα Ασφάλειας και Υγείας στην Εργασία, με αποτέλεσμα τον τραυματισμό εργοδοτούμενου και τον κίνδυνο τραυματισμού άλλων προσώπων.

Σύμφωνα με ανακοίνωση του Τμήματος Επιθεώρησης Εργασίας, το Δικαστήριο καταδίκασε την εταιρεία «KISA METAL WORK LTD», που δραστηριοποιείται, μεταξύ άλλων, στην κατασκευή μεταλλικών κατασκευών, σε πρόστιμο €5.500 για παραβάσεις που προκάλεσαν τον τραυματισμό σε εργοδοτούμενό της και έθεσαν σε κίνδυνο τραυματισμού εργοδοτούμενούς της και άλλα πρόσωπα.

Συγκεκριμένα, το Δικαστήριο έκρινε ότι η εταιρεία παρέλειψε να χρησιμοποιήσει κατάλληλα ικριώματα για τις εργασίες συναρμολόγησης-αποσυναρμολόγησης μεταλλικού στεγάστρου στην οροφή κλιμακοστασίου 4ου ορόφου που να διαθέτουν κατάλληλες εξέδρες εργασίας, με επαρκείς διαστάσεις και στερεά κιγκλιδώματα στα ικριώματα αυτά, με επαρκές ύψος, τουλάχιστον 1,10 μέτρου από το δάπεδο, που να διαθέτουν θωράκιο ή άλλο εμπόδιο στη στάθμη του δαπέδου ύψους τουλάχιστον 0,15 μέτρου, ένα χειρολισθήρα και οριζόντιο στοιχείο ώστε η απόσταση μεταξύ θωρακίου ή άλλου εμποδίου και χειρολισθήρα ή άλλου οριζόντιου στοιχείου να μην υπερβαίνει το 0,45 μέτρο ή να χρησιμοποιήσει άλλα ισοδύναμα μέσα για παρεμπόδιση της πτώσης προσώπων από ύψος, με αποτέλεσμα εργοδοτούμενος της να πέσει από ύψος 4 μέτρων περίπου και να τραυματιστεί.

Επίσης, έκρινε ότι η εταιρεία παρέλειψε να καθορίσει τα προληπτικά και προστατευτικά μέτρα που πρέπει να ληφθούν με βάση τη γραπτή εκτίμηση των υφιστάμενων κατά την εργασία κινδύνων και ειδικά των εργασιών που αφορούσαν τη συναρμολόγηση-αποσυναρμολόγηση μεταλλικού στεγάστρου στην οροφή κλιμακοστασίου 4ου ορόφου, με αποτέλεσμα εργοδοτούμενοι της και άλλα πρόσωπα να εκτίθενται σε κίνδυνο λόγω του μη έγκαιρου εντοπισμού των κινδύνων και της λήψης προληπτικών μέτρων.

Το Δικαστήριο καταδίκασε, ακόμα, την εταιρεία «RUSU I. & MATSAGKOS A. CONSTRUCTIONS LTD» ως εργολάβο ολόκληρου του έργου, σε πρόστιμο €6.500 για παραβάσεις των περί Ασφάλειας και Υγείας στην Εργασία Κανονισμών, με αποτέλεσμα εργοδοτούμενοί της και άλλα πρόσωπα στην εργασία να εκτίθενται σε κίνδυνο τραυματισμού.

Αναλυτικά, το Δικαστήριο έκρινε ότι η εταιρεία παρέλειψε την τοποθέτηση στερεών κιγκλιδωμάτων σε κλιμακοστάσιο με επαρκές ύψος, τουλάχιστον 1,10 μέτρο από το δάπεδο, που να διαθέτουν ένα χειρολισθήρα και οριζόντιο στοιχείο ώστε η απόσταση μεταξύ του χειρολισθήρα ή άλλου οριζόντιου στοιχείου να μην υπερβαίνει το 0,45 μέτρο ή να χρησιμοποιήσει άλλα ισοδύναμα μέσα για παρεμπόδιση της πτώσης προσώπων από ύψος καιθώς και ότι παρέλειψε να μεριμνήσει για την έγκαιρη αναπροσαρμογή του σχεδίου ασφάλειας και υγείας, σε συνεργασία με τους συντονιστές μελέτης και εκτέλεσης, ώστε να καθορίζονται στο σχέδιο αυτό, η μέθοδος εργασίας και τα τεχνικά μέτρα, που απαιτούνταν με βάση την εκτίμηση των κινδύνων, για την εκτέλεση των εργασιών σε ύψος όπως οι εργασίες συναρμολόγησης-αποσυναρμολόγησης μεταλλικού στεγάστρου στην οροφή κλιμακοστασίου 4ου ορόφου.

Τέλος, το Δικαστήριο έκρινε ότι η εταιρεία παρέλειψε να διαβιβάσει την εκ των Προτέρων Γνωστοποίηση Εργοταξίου, καθώς και τα αναγκαία συνοδευτικά έγγραφα που αφορούσαν το εν λόγω έργο, με έγκυρες και ορθές πληροφορίες, στο Επαρχιακό Γραφείο Επιθεώρησης Εργασίας Λάρνακας

Πηγή: ΚΥΠΕ