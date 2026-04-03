Υπόθεση Θανάση: «Όχι» του Δικαστηρίου σε μαρτυρία για τη διαχείριση της περιουσίας – Στις 29 Απριλίου η κρίσιμη απόφαση

Την απόρριψη αιτήματος της υπεράσπισης για προσκόμιση μαρτυρίας, όσον αφορά στη διαχείριση της περιουσίας του Θανάση Νικολάου, αποφάσισε το δικαστήριο, το οποίο θα ανακοινώσει, στις 29 Απριλίου, την απόφαση του επί όλων των προδικαστικών ενστάσεων που τέθηκαν από τους δικηγόρους των πέντε κατηγορούμενων, στην υπόθεση της ιδιωτικής ποινικής δίωξης της οικογένειας Νικολάου.

Κατά τη σημερινή διαδικασία το δικαστήριο έδωσε την απόφαση του στο αίτημα της δικηγόρου κατηγορούμενου, όπως ακουστεί μαρτυρία από την Ανώτερη Πρωτοκολλητή, ώστε να επιβεβαιώσει ότι η διαχείριση της περιουσίας του αποβιώσαντα Θανάση Νικολάου έχει κλείσει το 2008 και δεν έχει εκδοθεί διάταγμα επανανοίγματος, κι ως εκ τούτου, η μητέρα του, Ανδριάνα Νικολάου, έχει πάψει να διαθέτει την ιδιότητα του διαχειριστή της, «γεγονός που καταδεικνύει την έκδηλη κατάχρηση που προωθείται από την άλλη πλευρά».

Απορρίπτοντας το αίτημα, το δικαστήριο υπογράμμισε ότι, στο παρόν στάδιο δεν δύναται να ακουστεί μαρτυρία και ιδιαίτερα πριν κατηγορηθούν οι πέντε κατηγορούμενοι στην υπόθεση.

Παράλληλα όρισε συνέχιση της διαδικασίας στις 29 Απριλίου (10:30), όπου θα ανακοινώσει την απόφαση του επί όλων των υπόλοιπων προδικαστικών ενστάσεων, ενώ υπέδειξε πως, σε περίπτωση που απορριφθούν, οι κατηγορούμενοι πρέπει να είναι έτοιμοι να απαντήσουν στις κατηγορίες που θα τους απαγγελθούν.

Υπενθυμίζεται ότι στο κατηγορητήριο περιλαμβάνονται ο ιατροδικαστής Πανίκος Σταυριανός, ο πρώην Αστυνομικός Διευθυντής Λεμεσού Ανδρέας Ιατρόπουλος, ο πρώην υπεύθυνος ΤΑΕ Λεμεσού Νίκος Σοφοκλέους, ο πρώην υπεύθυνος Υπαίθρου Χριστάκης Ναθαναήλ και ο πρώην υπεύθυνος συμπλέγματος αστυνομικών σταθμών Πλατρών, Χριστάκης Καπηλιώτης.

