Πολίτης 107.6 & 97.6 FM

|

Politis En Logo
| Κοινωνία

Αστυνομία: 9 συλλήψεις σε παγκύπριους ελέγχους για ταχύτητα, αλκοόλ και ναρκωτικά

ΠΟΛΙΤΗΣ NEWS

Header Image

Στη σύλληψη εννέα προσώπων προχώρησε η Αστυνομία το βράδυ που πέρασε, κατά τη διάρκεια παγκύπριων ελέγχων, οι οποίοι έγιναν μέσω οργανωμένων περιπολιών σε καίρια σημεία αστικών περιοχών.

Όπως αναφέρει η ανακοίνωση της Αστυνομίας, οι συλλήψεις αφορούν αδικήματα όπως μεταξύ άλλων, παράνομη κατοχή εκρηκτικών υλών και επιθετικών οργάνων, παράνομη κατοχή και προμήθεια ναρκωτικών, παράνομη κατοχή περιουσίας, παράνομη παραμονή στο έδαφος της Δημοκρατίας, καθώς και οδήγηση υπό την επήρεια αλκοόλης.

Ανακόπηκαν για έλεγχο 1.168 οχήματα και ελέγχθηκαν 1.408 πρόσωπα που επέβαιναν σε αυτά. Στην ανακοίνωση σημειώνεται ότι έγιναν 321 καταγγελίες, που αφορούσαν διάφορες παραβάσεις τροχαίας.

Προέκυψαν επίσης 19 διερευνώμενες υποθέσεις παραβάσεων τροχαίας. Στο πλαίσιο των αστυνομικών εξετάσεων, κατακρατήθηκαν 13 οχήματα.

Από τις καταγγελίες που έγιναν για παραβάσεις τροχαίας, ξεχωρίζουν 118 καταγγελίες για υπέρβαση του ορίου ταχύτητας, 24 καταγγελίες για οδήγηση υπό την επήρεια αλκοόλης, καθώς και τρεις υποθέσεις οδήγησης υπό την επήρεια ναρκωτικών.

Συνολικά, πραγματοποιήθηκαν 576 έλεγχοι για οδήγηση υπό την επήρεια αλκοόλης

Επιπρόσθετα, διενεργήθηκαν 59 έλεγχοι υποστατικών, με στόχο την αντιμετώπιση φαινομένων παραβατικότητας, από τους οποίους προέκυψαν πέντε καταγγελίες.

Tags

ΝΑΡΚΩΤΙΚΑ

ΤΑ ΑΚΙΝΗΤΑ ΤΗΣ ΕΒΔΟΜΑΔΑΣ

Λογότυπο Altamira

Πολιτική Δημοσίευσης Σχολίων

Οι ιδιοκτήτες της ιστοσελίδας www.politis.com.cy διατηρούν το δικαίωμα να αφαιρούν σχόλια αναγνωστών, δυσφημιστικού και/ή υβριστικού περιεχομένου, ή/και σχόλια που μπορούν να εκληφθεί ότι υποκινούν το μίσος/τον ρατσισμό ή που παραβιάζουν οποιαδήποτε άλλη νομοθεσία. Οι συντάκτες των σχολίων αυτών ευθύνονται προσωπικά για την δημοσίευση τους. Αν κάποιος αναγνώστης/συντάκτης σχολίου, το οποίο αφαιρείται, θεωρεί ότι έχει στοιχεία που αποδεικνύουν το αληθές του περιεχομένου του, μπορεί να τα αποστείλει στην διεύθυνση της ιστοσελίδας για να διερευνηθούν. Προτρέπουμε τους αναγνώστες μας να κάνουν report / flag σχόλια που πιστεύουν ότι παραβιάζουν τους πιο πάνω κανόνες. Σχόλια που περιέχουν URL / links σε οποιαδήποτε σελίδα, δεν δημοσιεύονται αυτόματα.

Διαβάστε περισσότερα