| Κοινωνία

Σε επιφυλακή η Αστυνομία για λαμπρατζιές και κροτίδες - Παρεμβάσεις σε όλες τις επαρχίες

ΠΟΛΙΤΗΣ NEWS

Περιστατικά ανάμματος φωτιάς, παρεμβάσεις με την Πυροσβεστική και απομάκρυνση ξυλείας σε Λευκωσία και Λεμεσό στο πλαίσιο των προληπτικών δράσεων

Με εντατικοποιημένες περιπολίες και ελέγχους σε όλες τις επαρχίες συνεχίστηκαν κατά τη χθεσινή ημέρα, καθώς και κατά τη διάρκεια της νύχτας, οι δράσεις της αστυνομίας για την πρόληψη της χρήσης κροτίδων, του ανάμματος λαμπρατζιών και φαινομένων νεανικής παραβατικότητας.

Σύμφωνα με την αστυνομία, στο πλαίσιο των δράσεων αυτών, περίπολα ανταποκρίθηκαν σε διάφορα περιστατικά ανάμματος φωτιάς και χρήσης κροτίδων, ενώ σε διάφορες περιοχές εντοπίστηκε και παραλήφθηκε ξυλεία που είχε συγκεντρωθεί για το άναμμα λαμπρατζιών.

Κατά τη διάρκεια ελέγχων σε χώρους όπου συγκεντρώνονται πρόσωπα για άναμμα λαμπρατζιών και χρήση κροτίδων, ελέγχθηκε αριθμός νεαρών προσώπων, χωρίς, όπως αναφέρεται, να προκύψει οτιδήποτε επιλήψιμο.

Σε περιστατικά ανάμματος φωτιάς σε ανοιχτούς χώρους, στα οποία ανταποκρίθηκαν μέλη της αστυνομίας, κλήθηκαν και μέλη της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας για την κατάσβεση των εστιών φωτιάς.

Ιδιαίτερη κινητοποίηση καταγράφηκε στις επαρχίες Λευκωσίας και Λεμεσού, όπου κατά τη διάρκεια των αστυνομικών επιχειρήσεων εντοπίστηκαν σωροί και ποσότητες ξυλείας που προορίζονταν για το άναμμα λαμπρατζιών, καθώς και άλλα αντικείμενα, όπως καρέκλες, καναπέδες και κάδοι απορριμμάτων.

Μέρος της ξυλείας και των αντικειμένων που εντοπίστηκαν παραλήφθηκε με τη βοήθεια συνεργείων των τοπικών Αρχών, ενώ, σύμφωνα με την αστυνομία, η απομάκρυνσή τους θα συνεχιστεί και σήμερα, σε συνεργασία με τις τοπικές αρχές.

Η αστυνομία αναφέρει ότι οι στοχευμένες δράσεις συνεχίζονται με αυξημένη παρουσία σε όλες τις επαρχίες, με στόχο την πρόληψη επικίνδυνων συμπεριφορών και την ενίσχυση της ασφάλειας των πολιτών, απευθύνοντας παράλληλα έκκληση προς το κοινό να επιδεικνύει υπευθυνότητα και να συνεργάζεται με τις αρμόδιες αρχές.

Διαβάστε περισσότερα