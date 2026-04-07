Στο Υπουργικό αύριο η υπόθεση των μηνυμάτων της «Σάντη» - Ανοικτό και το σενάριο διορισμού ξένου ανακριτή

Αύριο οδηγείται στο Υπουργικό Συμβούλιο η υπόθεση των μηνυμάτων της «Σάντη», όπου θα τεθεί επί τάπητος η πορεία των μέχρι τώρα ερευνών.

Μιλώντας στο κρατικό ραδιόφωνο, ο αναπληρωτής κυβερνητικός εκπρόσωπος Γιάννης Αντωνίου ανέφερε ότι ο υπουργός Δικαιοσύνης θα ενημερώσει τα μέλη του Υπουργικού για την πρόοδο των αστυνομικών εξετάσεων, καθώς και για τα επόμενα βήματα που προγραμματίζονται.

Όπως τόνισε, η κυβέρνηση είναι αποφασισμένη να διερευνήσει πλήρως την υπόθεση, αξιοποιώντας κάθε διαθέσιμο μέσο, ενώ σε περίπτωση που προκύψουν ευθύνες, οι εμπλεκόμενοι θα λογοδοτήσουν ενώπιον της Δικαιοσύνης.

Παράλληλα, σημείωσε ότι βρίσκονται υπό εξέταση όλα τα πιθανά σενάρια, ακόμη και ο διορισμός ποινικού ανακριτή, ενδεχομένως και από το εξωτερικό, προκειμένου να διασφαλιστεί μια ανεξάρτητη και αξιόπιστη διαδικασία χωρίς παρεμβάσεις.

