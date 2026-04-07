Δημήτρης Παπαδάκης: Καθαρό το κινητό του μετά από δικανικό έλεγχο από εμπειρογνώμονα (ηχητικό)

Ολοκληρώθηκε ο δικανικός έλεγχος του κινητού του τηλεφώνου από εμπειρογνώμονα, δήλωσε ο Δημήτρης Παπαδάκης στην εκπομπή «Πρωινή Επιθεώρηση» που μεταδίδεται από τον Πολίτη 107,6 και 97,6, ενώ σχολίασε την απόφαση του Κινήματος ΑΛΜΑ να τον θέσει εκτός ψηφοδελτίου λόγω των ισχυρισμών του Μακάριου Δρουσιώτη για την υπόθεση «Σάντη».

Όπως ανέφερε, το Κίνημα ΑΛΜΑ αποφάσισε το βράδυ της Δευτέρας τον αποκλεισμό του από το ψηφοδέλτιο, λόγω των ισχυρισμών του δημοσιογράφου Μακάριου Δρουσιώτη.

Ο ίδιος υπέδειξε ότι η απόφαση δεν τον αιφνιδίασε, λέγοντας πως «οι σχέσεις είχαν παγώσει από τη στιγμή που δεν λάμβανα την απαραίτητη υποστήριξη στην προσπάθεια μου να λάμψει η αλήθεια για αυτήν την υπόθεση».

Αναφερόμενος στην ανακοίνωση του κόμματος, ο κ. Παπαδάκης ξεκαθάρισε ότι «σαφώς δεν με καλύπτει», προσθέτοντας πως «ο καθένας έχει το τεκμήριο της αθωότητας. «Εγώ», τόνισε, «δεν κατηγορούμαι, αντίθετα είμαι κατήγορος σε μια προσπάθεια για να λάμψει η αλήθεια». Από εκεί και πέρα, συμπλήρωσε, «ο κόσμος θα κρίνει για τις αποφάσεις οι οποίες παρθήκαν».

Ακολούθως είπε ότι ενημέρωνε από την αρχή την ηγεσία του κόμματος για τις εξελίξεις και τις ενέργειες που ο ίδιος έκανε, χωρίς ωστόσο να διαπιστώνει την αναμενόμενη στήριξη, γεγονός που, όπως είπε, τον οδήγησε στο να αναμένει τη συγκεκριμένη κατάληξη. «Σε καμία περίπτωση δεν ήταν προτεραιότητα μου να διατηρηθεί η υποψηφιότητα μου για τις βουλευτικές εκλογές, για εμένα προτεραιότητα είναι να διαφανεί η πραγματικότητα», ανέφερε.

Ερωτηθείς κατά πόσον συμμετείχε στη διαδικασία λήψης της απόφασης το βράδυ της Δευτέρας, απάντησε ότι κλήθηκε σε διαδικτυακή συνεδρίαση, όπου απάντησε σε τρία ερωτήματα και στη συνέχεια αποχώρησε.

Δικανικός έλεγχος

Σε ό,τι αφορά τον δικανικό έλεγχο του κινητού του τηλεφώνου από εμπειρογνώμονα, ο κ. Παπαδάκης είπε ότι η διαδικασία έχει ολοκληρωθεί και πως η σχετική έκθεση θα του παραδοθεί σήμερα και ότι αύριο θα παραχωρήσει δημοσιογραφική διάσκεψη.

Όπως ανέφερε, η πρώτη εικόνα από τον έλεγχο είναι «αυτή που ανέμενα», ενώ πρόσθεσε πως «δεν περίμενα να μου φυτέψουν τα μηνύματα στο κινητό».

Κλείνοντας, υποστήριξε ότι «είναι πιο ξεκάθαρα τα πράγματα» και έκανε λόγο για «μια φάμπρικα κατασκευής μηνυμάτων εναντίον πολλών προσώπων που βρίσκονται στον δημόσιο βίο».

