«Κυβέρνηση παραιτήσου»: Διαδηλωτές εισήλθαν στο κτίριο της «βουλής» στα κατεχόμενα

Για ακόμη μία ημέρα, σε γενική απεργία κατέρχονται οι τουρκοκυπριακές συντεχνίες του «δημόσιου τομέα» στα κατεχόμενα, αντιδρώντας στα μέτρα της «κυβέρνησης» για την ΑΤΑ. Η απεργία συνεχίζεται και σήμερα, καθώς η «κυβέρνηση» δεν αποδέχθηκε να αποσύρει το «διάταγμα με ισχύ νόμου» που είχε θέσει σε εφαρμογή για την ΑΤΑ.

Από νωρίς το πρωί, εκατοντάδες πολίτες συγκεντρώθηκαν έξω από τη «βουλή», μετά την ανακοίνωση για συνέχιση της απεργίας, με την «αστυνομία» να λαμβάνει αυξημένα μέτρα ασφαλείας και να τοποθετεί οδοφράγματα, ακόμη και με τη χρήση πυροσβεστικών οχημάτων.

Η κατάσταση εκτραχύνθηκε όταν διαδηλωτές επιχείρησαν να απομακρύνουν τα οδοφράγματα, αδειάζοντας το νερό από τα πυροσβεστικά οχήματα και προσπαθώντας να τα ανατρέψουν, ενώ ακολούθησαν συμπλοκές με την «αστυνομία». Σε κάποια στιγμή, ομάδα διαδηλωτών κατάφερε να υπερβεί τα οδοφράγματα στο πίσω μέρος της «βουλής» και να εισέλθει στον χώρο, εντείνοντας περαιτέρω την ένταση.

Κατά τη διάρκεια των επεισοδίων συνελήφθη και του πέρασαν χειροπέδες στον πρόεδρο της συντεχνίας El-Sen, Αχμέτ Τουγτσού.

Στο σημείο μετέβη και ο Τουρκοκύπριος ηγέτης, Τουφάν Ερχιουρμάν, με τους διαδηλωτές να τον υποδέχονται φωνάζοντας συνθήματα όπως «ενότητα, αγώνας, αλληλεγγύη».

Οι διαδηλωτές εισήλθαν στο κτήριο της «βουλής» φωνάζοντας «κυβέρνηση παραιτήσου».

Την ίδια ώρα, οι συντεχνίες κατευθύνονται προς το «προεδρικό», προκειμένου να πραγματοποιήσουν συνάντηση με τον Τουφάν Ερχιουρμάν, «σε μια προσπάθεια αποκλιμάκωσης και διαλόγου».

Ένταση στην «βουλή» - Οι «βουλευτές» του CTP αποχώρησαν από τη συνεδρίαση

Κατά τη διάρκεια των δηλώσεων του «πρωθυπουργού» Ουνάλ Ουστέλ από το βήμα της «βουλής», η ένταση στην «βουλή» ανέβηκε. Έντονες αντιδράσεις προκλήθηκαν για την επέμβαση της «αστυνομίας» εναντίον των διαδηλωτών , με αποτέλεσμα οι «βουλευτές» του CTP να αποχωρήσουν από τη συνεδρία.

Ο Ουστέλ ανέφερε ότι δεν είναι ικανοποιημένος από το κλίμα των τελευταίων δύο ημερών και υποστήριξε ότι όλα τα μέτρα της «κυβέρνησης» λαμβάνονται προς όφελος του λαού. Πρόσθεσε ότι τα μέτρα αποσκοπούν στην ευημερία και τη βελτίωση της καθημερινότητας, ενώ ισχυρίστηκε ότι η «κυβέρνηση» διαχειρίστηκε την περίοδο της πανδημίας και ολοκλήρωσε έργα που είχαν μείνει ημιτελή.

Κατά τη διάρκεια της ομιλίας, από τα έδρανα του CTP εκφράστηκαν έντονες αντιδράσεις για την αστυνομική παρέμβαση. «Βουλευτές» του κόμματος ανέφεραν ότι έγινε χρήση δακρυγόνων εναντίον πολιτών έξω από τη «βουλή» και κάλεσαν την «κυβέρνηση» να παρέμβει.

Η «βουλευτής» του CTP, Ντογούς Ντεριά, δήλωσε ότι η «βουλή» έχει τεθεί εκτός λειτουργίας και ότι δεν θα παραμείνουν σιωπηλοί απέναντι στα όσα συμβαίνουν. Η πρόεδρος του CTP, Σιλά Ουσάρ Ιντσιρλί, προειδοποίησε ότι αν δεν σταματήσει η «αστυνομική παρέμβαση», η «ολομέλεια» δεν μπορεί να συνεχιστεί.

Ο Ουστέλ ανέφερε επίσης ότι τις τελευταίες δύο ημέρες έγιναν επαφές για εξεύρεση συμβιβαστικής λύσης. Ωστόσο, μετά την ένταση που επικράτησε, οι «βουλευτές» του CTP αποχώρησαν από την «ολομέλεια».