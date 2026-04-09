Πολίτης 107.6 & 97.6 FM

|

Politis En Logo
| Newsroom

Υπογράφηκε η σύμβαση για την προμήθεια, φύτευση και συντήρηση φυτών στο έργο «Δημιουργία Κέντρου Ιστορικής Τεκμηρίωσης πόλεως Πάφου»

ΚΙΚΗ ΠΕΡΙΚΛΕΟΥΣ

Header Image

Υπογράφηκε σήμερα, Πέμπτη 9 Απριλίου 2026, η σύμβαση για την προμήθεια, φύτευση και συντήρηση φυτών στο πλαίσιο του έργου «Δημιουργία Κέντρου Ιστορικής Τεκμηρίωσης πόλεως Πάφου».

Σύμφωνα με σχετική ανακοίνωση του Δ. Πάφου , η σύμβαση υπογράφηκε μεταξύ του Δήμου Πάφου, ως Αναθέτουσας Αρχής, και της αναδόχου εταιρείας Annivia Gardens Ltd. Εκ μέρους των συμβαλλόμενων μερών υπέγραψαν ο Δημαρχεύων Πάφου, κ. Άγγελος Ονησιφόρου, και εκ μέρους της εταιρείας ο Διευθυντής, κ. Μάριος Σοφοκλέους.

Η αξία της σύμβασης ανέρχεται σε €89.839,00 πλέον Φ.Π.Α. Η χρονική διάρκεια της περιόδου εκτέλεσης του έργου είναι δύο μήνες, ενώ η περίοδος συντήρησης των φυτών και του συστήματος άρδευσης εκτείνεται σε τρία χρόνια.

Κατά τη διάρκεια της περιόδου συντήρησης, ο Ανάδοχος είναι υπεύθυνος για τη συνεχή φροντίδα των φυτών και του συστήματος άρδευσης, καθώς και για την αντικατάσταση οποιουδήποτε φυτού σε περίπτωση που ξεραθεί ή μαραθεί.

Ο Δήμος Πάφου εκτιμά ότι η ολοκλήρωση των εργασιών θα συμβάλει σημαντικά στην αναβάθμιση του χώρου και στην ενίσχυση της συνολικής εικόνας του έργου, προσφέροντας ένα καλαίσθητο και λειτουργικό περιβάλλον για τους επισκέπτες και την τοπική κοινωνία.

Πολιτική Δημοσίευσης Σχολίων

Οι ιδιοκτήτες της ιστοσελίδας www.politis.com.cy διατηρούν το δικαίωμα να αφαιρούν σχόλια αναγνωστών, δυσφημιστικού και/ή υβριστικού περιεχομένου, ή/και σχόλια που μπορούν να εκληφθεί ότι υποκινούν το μίσος/τον ρατσισμό ή που παραβιάζουν οποιαδήποτε άλλη νομοθεσία. Οι συντάκτες των σχολίων αυτών ευθύνονται προσωπικά για την δημοσίευση τους. Αν κάποιος αναγνώστης/συντάκτης σχολίου, το οποίο αφαιρείται, θεωρεί ότι έχει στοιχεία που αποδεικνύουν το αληθές του περιεχομένου του, μπορεί να τα αποστείλει στην διεύθυνση της ιστοσελίδας για να διερευνηθούν. Προτρέπουμε τους αναγνώστες μας να κάνουν report / flag σχόλια που πιστεύουν ότι παραβιάζουν τους πιο πάνω κανόνες. Σχόλια που περιέχουν URL / links σε οποιαδήποτε σελίδα, δεν δημοσιεύονται αυτόματα.

Διαβάστε περισσότερα