Υπογράφηκε η σύμβαση για την προμήθεια, φύτευση και συντήρηση φυτών στο έργο «Δημιουργία Κέντρου Ιστορικής Τεκμηρίωσης πόλεως Πάφου»

Υπογράφηκε σήμερα, Πέμπτη 9 Απριλίου 2026, η σύμβαση για την προμήθεια, φύτευση και συντήρηση φυτών στο πλαίσιο του έργου «Δημιουργία Κέντρου Ιστορικής Τεκμηρίωσης πόλεως Πάφου».

Σύμφωνα με σχετική ανακοίνωση του Δ. Πάφου , η σύμβαση υπογράφηκε μεταξύ του Δήμου Πάφου, ως Αναθέτουσας Αρχής, και της αναδόχου εταιρείας Annivia Gardens Ltd. Εκ μέρους των συμβαλλόμενων μερών υπέγραψαν ο Δημαρχεύων Πάφου, κ. Άγγελος Ονησιφόρου, και εκ μέρους της εταιρείας ο Διευθυντής, κ. Μάριος Σοφοκλέους.

Η αξία της σύμβασης ανέρχεται σε €89.839,00 πλέον Φ.Π.Α. Η χρονική διάρκεια της περιόδου εκτέλεσης του έργου είναι δύο μήνες, ενώ η περίοδος συντήρησης των φυτών και του συστήματος άρδευσης εκτείνεται σε τρία χρόνια.

Κατά τη διάρκεια της περιόδου συντήρησης, ο Ανάδοχος είναι υπεύθυνος για τη συνεχή φροντίδα των φυτών και του συστήματος άρδευσης, καθώς και για την αντικατάσταση οποιουδήποτε φυτού σε περίπτωση που ξεραθεί ή μαραθεί.

Ο Δήμος Πάφου εκτιμά ότι η ολοκλήρωση των εργασιών θα συμβάλει σημαντικά στην αναβάθμιση του χώρου και στην ενίσχυση της συνολικής εικόνας του έργου, προσφέροντας ένα καλαίσθητο και λειτουργικό περιβάλλον για τους επισκέπτες και την τοπική κοινωνία.