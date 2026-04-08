Χάος στα κατεχόμενα: Λιποθυμίες και ένταση στη «βουλή» για το νομοσχέδιο ΑΤΑ

Λιποθυμίες και ένταση στην «βουλή» στα κατεχόμενα, ενώ ο Τουρκοκύπριος ηγέτης Τουφάν Έρχιουρμαν μετά και την αποτυχία της νέας μεσολαβητικής του προσπάθειας ανέφερε ότι δεν υπάρχει έδαφος σύγκλισης. Οι συντεχνίες ανακοίνωσαν ότι θα συνεχίσουν την απεργία και την διαμαρτυρία τους και αύριο, για τέταρτη ημέρα στη σειρά.

Σε ανάρτησή του το απόγευμα, ο Τ/κ ηγέτης έγραψε ότι η «προεδρία» εργάστηκε εντατικά τις τελευταίες ημέρες για τη μείωση των εντάσεων, να μην υποστεί ζημιά ο «λαός» και εάν είναι δυνατόν τη δημιουργία ενός περιβάλλοντος διαλόγου με το να διασφαλίζει ότι οι προτάσεις και τα αιτήματα των πλευρών θα μεταβιβάζονται μεταξύ τους και θα παρουσιάζονται οι προοπτικές.

«Σε αυτό το σημείο, δεν έχει επιτευχθεί καμία λύση. Εκτιμάται ότι η προεδρία δεν έχει πλέον τη βάση για να συνεχίσει να καταβάλλει τις ίδιες προσπάθειες», ανέφερε. Θα συνεχίσει ωστόσο, πρόσθεσε ο κ. Έρχιουρμαν, να καταβάλλει κάθε δυνατή προσπάθεια για να εκπληρώσει τα καθήκοντα που του ανατίθενται από το «σύνταγμα και τη νομοθεσία, όπως έχει κάνει μέχρι τώρα».

Στο μεταξύ οι συντεχνίες απέρριψαν την πρόταση της «κυβέρνησης» για την ΑΤΑ. Ο Μπουράκ Μαβίς, γενικός γραμματέας της συντεχνίας των τ/κ δασκάλων (KTÖS), εκ μέρους των συνδικάτων, ανακοίνωσε ότι ότι απέρριψαν το «νομοσχέδιο» που παρουσίασε η «κυβέρνηση» ως «πρόταση των συνδικάτων» και ζητάνε την απόσυρσή του και την παραίτηση της «κυβέρνησης».

«Ούτε θα δεχτούμε ούτε θα συζητήσουμε αυτήν την πρόταση. Η κυβέρνηση απέδειξε για άλλη μια φορά την κακόβουλη πρόθεσή της επιμένοντας στην ψήφιση ενός νόμου που θα τεθεί σε ισχύ από τον Ιούνιο την τέταρτη ημέρα της απεργίας των συνδικάτων, όταν ο λαός βρίσκεται στους δρόμους. Το μόνο που πρέπει να κάνει η κυβέρνηση σήμερα είναι να αποσύρει το νομοσχέδιο και να παραιτηθεί».

Σύμφωνα με τ/κ ΜΜΕ, οι ηγεσίες των συντεχνιών είχαν συνάντηση με την πρόεδρο του ΡΤΚ, Σιλά Ουσιάρ Ιντζιρλί μετά που αυτή είχε συνάντηση με τον κ. Έρχιουρμαν. Της είπαν πως δεν έχουν πρόθεση να έρθουν σε επαφή με την «κυβέρνηση» εάν το «νομοσχέδιο» για την ΑΤΑ δεν αποσυρθεί για συζήτηση στην αρμόδια «επιτροπή» και δεν χρειάζεται πλέον η μεσολάβηση του κ. Έρχιουρμαν.

Μετά από αυτή την εξέλιξη ο Τ/κ ηγέτης προχώρησε στην ανάρτησή του στα ΜΚΔ.

Μέσα σε αυτό το κλίμα άρχισε και η συνεδρία της ολομέλειας της «βουλής» και η συζήτηση διεξάγεται σε υψηλούς τόνους με αντεγκλήσεις μεταξύ μελών της «κυβέρνησης» και της «αντιπολίτευσης». Σε κάποια στιγμή ο «βουλευτής» του ΚΕΕ, Χασάν Κιουτσιούκ, ο οποίος καθόταν στην έδρα του λιποθύμησε, μεταφέρθηκε στο δωμάτιο πρώτων βοηθειών που λειτουργεί στο κτίριο κι από εκεί σε νοσοκομείο.

Σε μια άλλη περίπτωση, ο «βουλευτής» του ΡΤΚ, Μπιράϊ Χαμζάογουλαρι επέκρινε την επιμονή της «κυβέρνησης» στο «νομοσχέδιο» παρά την κατακραυγή της κοινής γνώμης, χρησιμοποιώντας τη φράση «αυτοί με πλαστά διπλώματα». Σε αυτό αντέδρασε ο «βουλευτής» του ΚΕΕ, Εμράχ Γιεσίλιρμακ (ΣΣ: ο οποίος έχει κατηγορηθεί ότι κατέχει πλαστό πτυχίο) και του απάντησε αποκαλώντας τον «ηλίθιο» ενώ κινήθηκε απειλητικά εναντίον του. Αντέδρασαν έντονα οι «βουλευτές» του ΡΤΚ, επικράτησε ένταση και ο «πρόεδρος της βουλής», Ζιγιά Όζτουρκλερ, ο οποίος προέρχεται από το κόμμα του Γιεσίλιρμακ, ζήτησε να αφαιρεθεί η λέξη «ηλίθιος» από τα πρακτικά.

Επίσης, ο «υπουργός δημοσιονομικών», Οζντεμίρ Μπέροβα αντιδρώντας στην κριτική του «βουλευτή» του ΡΤΚ και πρώην συνδικαλιστή, Ντεβρίμ Μπαρτσίν τον χαρακτήρισε «αναρχικό» με τον Μπαρτσίν να απαντά αποκαλώντας τον «φασίστα».

Οι εκπρόσωποι των συντεχνιών πάντως που ήταν στην αίθουσα της «ολομέλειας της βουλής» για να παρακολουθήσουν την συζήτηση για το «νομοσχέδιο», έφυγαν πολύ πριν ξεσπάσουν οι έντονες αντιπαραθέσεις.

Πηγή: ΚΥΠΕ