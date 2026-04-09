Στον Μιλτή (και) η ανάπλαση της ενορίας Αη Γιάννη

Στην εργοληπτική εταιρεία Miltiades Neophytou Engineering Contractors κατακυρώθηκε η προσφορά για το έργο «Ανάπλαση της ενορίας Αη Γιάννη», στη Λάρνακα, με τις εργασίες να ξεκινήσουν το αργότερο αρχές ερχόμενου φθινοπώρου. Ο δήμαρχος Ανδρέας Βύρας δήλωσε στον "Π" ότι το έργο κατακυρώθηκε στον εργολάβο με την πιο χαμηλή προσφορά, ενώ αυτό το διάστημα «τρέχει» η αναγκαστική περίοδος αναμονής για ενδεχόμενη προσφυγή από άλλο προσφοροδότη στην Αναθεωρητική Αρχή Προσφορών. Εφόσον δεν προκύψουν καθυστερήσεις, είναι εφικτό τα πρώτα κατασκευαστικά έργα να ξεκινήσουν Ιούνιο – Ιούλιο, παρόλο που, όπως είπε ο κ.Βύρας, υπάρχει και το ενδεχόμενο να αφεθούν μετά τις θερινές διακοπές και να μετατεθούν για τον Σεπτέμβριο. Ο δήμαρχος ανέφερε ότι οι υπογραφές στα κατασκευαστικά συμβόλαια υπολογίζεται να πέσουν σε περίπου 30-40 μέρες. Το συμβόλαιο προνοεί αποπεράτωση όλου του έργου σε διάστημα 24 μηνών. Ήδη, ο Δήμος Λάρνακας έχει συμπεριλάβει κονδύλι ύψους 3.150.000 ευρώ στον προϋπολογισμό ανάπτυξης του 2026 για το συγκεκριμένο έργο. Ο σχεδιασμός προνοεί τη δημιουργία κεντρικής πλατείας και πλατωμάτων, ανακατασκευή του οδοστρώματος των παρακείμενων δρόμων και πεζοδρομίων, εμπλουτισμό του πρασίνου με νέες δενδροφυτεύσεις και δημιουργία νέων χώρων στάθμευσης για τους κατοίκους και τους επισκέπτες. Θα δοθεί ιδιαίτερη έμφαση στην προστασία και ανάδειξη του παραδοσιακού χαρακτήρα της περιοχής, στην ενίσχυση του αστικού πρασίνου και στη βελτίωση του μικροκλίματος και της βιώσιμης κινητικότητας. Η ανάπλαση της παραμελημένης ενορίας του Αη Γιάννη έχει καθυστερήσει πολλά χρόνια εξαιτίας των έργων για το αποχετευτικό σύστημα. Η ανακάλυψη, κατά τη διάρκεια των εκσκαφών, σημαντικών αρχαιολογικών ευρημάτων, επέφερε μεγαλύτερες καθυστερήσεις.

Τέλος τα βάσανα το καλοκαίρι

Η ίδια εργοληπτική εταιρεία «τρέχει» και τα εργοτάξια που είναι σ’ εξέλιξη στο εμπορικό κέντρο της Λάρνακας. Πρόκειται για δύο κατασκευαστικά συμβόλαια, τα οποία αφορούν την ανάπλαση κι ενοποίηση των πλατειών Ακρόπολης – Αλκής και την δεύτερη φάση ανάπλασης δρόμων για διευκόλυνση ΑμεΑ. Ο δήμαρχος Α. Βύρας δήλωσε ότι οι εργασίες και στα δύο «μέτωπα» προχωρούν με βάση τα χρονοδιαγράμματα που έχουν συμφωνηθεί κι επικαλέστηκε δεσμεύσεις του εργολάβου, σύμφωνα με τις οποίες, εκτός απροόπτου, τα έργα στην εμπορική οδό Ζήνωνος Κιτιέως, συμπεριλαμβανομένου και των παρόδων (Β΄ φάση ανάπλασης δρόμων για ΑμεΑ), θα ολοκληρωθούν μέχρι τις 30 Ιουλίου. Όσον αφορά τις πλατείες Ακρόπολης – Αλκής, η δέσμευση της κατασκευάστριας εταιρείας είναι ότι ολόκληρο το έργο (που περιλαμβάνει και μέρος της εμπορικής οδού Ερμού) θα παραδοθεί στις 30 Ιουνίου.