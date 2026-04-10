ΑΚΕΛ Πάφου: «Απόλυτος ξεπεσμός» - Καταγγελία για βεβήλωση με ακροδεξιά σύμβολα στην Πόλη Χρυσοχούς

Κάνει λόγο για απόπειρα εκφοβισμού και στέλνει μήνυμα ότι «η δημοκρατία δεν τρομοκρατείται»

Για «απόλυτο ξεπεσμό» κάνει λόγο το ΑΚΕΛ Πάφου, καταγγέλλοντας ενέργειες βεβήλωσης στην Πόλη Χρυσοχούς, τις οποίες αποδίδει σε ακροδεξιά μορφώματα.

Σε ανάρτηση του στα ΜΚΔ, το ΑΚΕΛ Πάφου αναφέρει ότι άγνωστα πρόσωπα έδρασαν κατά τη διάρκεια της νύχτας, «βεβήλωσαν και προσπάθησαν να τρομοκρατήσουν», κάνοντας λόγο για αναγραφή συμβόλων όπως σβάστικες και άλλων σημάνσεων πάνω σε πρόσωπα.

Το κόμμα χαρακτηρίζει τις ενέργειες αυτές ως εκδήλωση «μίσους, βαρβαρότητας και διχασμού», σημειώνοντας ότι πρόκειται για πρακτικές που επιχειρούν να εκφοβίσουν, χωρίς όμως, όπως αναφέρει, να κάμπτουν τη στάση του.

Όπως επισημαίνεται, «δεν πρόκειται να μας φοβίσουν και ούτε να μας λυγίσουν», ενώ τονίζεται ότι «η δημοκρατία δεν τρομοκρατείται». Παράλληλα, το ΑΚΕΛ Πάφου στέλνει μήνυμα ενόψει των εκλογών της 24ης Μαΐου, αναφέροντας ότι η απάντηση «θα είναι ηχηρή, δυνατή και καθαρή».

 

ΤΑ ΑΚΙΝΗΤΑ ΤΗΣ ΕΒΔΟΜΑΔΑΣ

Λογότυπο Altamira

