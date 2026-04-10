Η ΕΚΤ υπέρ του σχεδίου ΕΕ για κεντρική εποπτεία του χρηματοπιστωτικού τομέα

Η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα (ΕΚΤ) ενέκρινε την Παρασκευή το σχέδιο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για την καλύτερη ενσωμάτωση των κεφαλαιαγορών της ΕΕ, μέσω μιας κοινής εποπτείας, τονίζοντας, ωστόσο, ότι η κίνηση αυτή πρέπει να στελεχωθεί και να χρηματοδοτηθεί επαρκώς.

Η πίεση για την εποπτεία των παραγόντων της χρηματοπιστωτικής αγοράς σε επίπεδο ΕΕ και όχι σε εθνικό επίπεδο, αποτελεί μέρος μιας προσπάθειας - με επικεφαλής Γαλλία και Γερμανία - για την ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας του μπλοκ, καθώς αυτό προσπαθεί να αντιμετωπίσει την αδύναμη οικονομική ανάπτυξη και τον έντονο ανταγωνισμό από ΗΠΑ και Κίνα.

Η υποστήριξη της κεντρικής τράπεζας θα στείλει μήνυμα εμπιστοσύνης στις αγορές, καθώς και στις κυβερνήσεις ορισμένων μικρότερων χωρών της ΕΕ, όπως η Ιρλανδία και το Λουξεμβούργο, που δεν έχουν ενθουσιαστεί με το σχέδιο.

Σε γνωμοδότηση, η ΕΚΤ αναφέρει ότι τάσσεται πλήρως υπέρ της ισχυρότερης εποπτείας σε επίπεδο ΕΕ των συστημικά σημαντικών, διασυνοριακών παραγόντων της χρηματοπιστωτικής αγοράς, συμπεριλαμβανομένων των σημαντικών κέντρων διαπραγμάτευσης, των βασικών αντισυμβαλλομένων μερών, των κεντρικών αποθετηρίων τίτλων και των παρόχων υπηρεσιών κρυπτονομισμάτων.

Η Επιτροπή πρότεινε τη μεταφορά αυτής της εποπτείας από τις εθνικές αρχές στην Ευρωπαϊκή Αρχή Κινητών Αξιών και Αγορών (ESMA) στο Παρίσι.

«Η ΕΚΤ υποστηρίζει πλήρως τις προτάσεις της Επιτροπής, οι οποίες αποτελούν ένα φιλόδοξο βήμα προς την βαθύτερη ολοκλήρωση των κεφαλαιαγορών και της εποπτείας των χρηματοπιστωτικών αγορών εντός της Ένωσης», αναφέρει η ΕΚΤ στη γνωμοδότηση που απαιτείται από τη νομοθετική διαδικασία της ΕΕ, αλλά δεν είναι δεσμευτική για τους Ευρωπαίους νομοθέτες.

Η Κεντρική Τράπεζα αναφέρει ότι θα πρέπει να έχει έδρα, χωρίς δικαίωμα ψήφου, στο Διοικητικό Συμβούλιο της ESMA και ότι η εμπειρογνωμοσύνη της θα πρέπει να λαμβάνεται υπόψη όχι μόνο σε σχέση με τις εποπτικές αποφάσεις, αλλά και σε σχέση με τα τεχνικά πρότυπα, τις κατευθυντήριες γραμμές και τις συστάσεις.

Επίσης, η ΕΚΤ αναφέρει ότι η ESMA χρειάζεται να λάβει επαρκείς πόρους και προσωπικό για να αναλάβει τις πρόσθετες ευθύνες και συμβούλευσε η μετάβαση από την εθνική στην εποπτεία σε επίπεδο ΕΕ γίνει σταδιακά, ώστε να ελαχιστοποιηθούν οι διαταραχές.

Η πρόταση της Επιτροπής θα αποτελέσει τώρα αντικείμενο διαπραγμάτευσης μεταξύ των κυβερνήσεων της ΕΕ και του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου σε μια διαδικασία που είναι πιθανό να διαρκέσει μήνες, πριν γίνει νόμος.

Πηγή: ΚΥΠΕ