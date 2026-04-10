Πώς θα είναι ο καιρός το Μεγάλο Σάββατο και Κυριακή του Πάσχα

Ασθενής χαμηλή πίεση επηρεάζει την περιοχή, διατηρώντας τον καιρό άστατο με αυξημένες νεφώσεις και τοπικές βροχές, κυρίως μέχρι και την Κυριακή του Πάσχα, όπου δεν αποκλείεται και εκδήλωση σύντομων καταιγίδων. Η εικόνα βελτιώνεται αισθητά από τη Δευτέρα, με τον καιρό να καθίσταται κυρίως αίθριος και τη θερμοκρασία να σημειώνει σταδιακή άνοδο μέχρι την Τρίτη.

Ο καιρός αναλυτικά

Απόψε, θα παρατηρούνται αυξημένες νεφώσεις κυρίως στα δυτικά και βόρεια. Οι άνεμοι θα πνέουν κυρίως νοτιοδυτικοί ως βορειοδυτικοί, ασθενείς μέχρι μέτριοι, 3 με 4 Μποφόρ και παροδικά στα παράλια μέχρι ισχυροί, 4 με 5 Μποφόρ. Η θάλασσα θα είναι λίγο ταραγμένη μέχρι ταραγμένη. Η θερμοκρασία θα πέσει στους 8 βαθμούς στο εσωτερικό, γύρω στους 11 στα νοτιοανατολικά και ανατολικά παράλια, γύρω στους 13 στα υπόλοιπα παράλια και γύρω στους 3 βαθμούς στα ψηλότερα ορεινά.

Αύριο, αρχικά θα παρατηρούνται τοπικά αυξημένες νεφώσεις που αναμένεται να δώσουν μεμονωμένη βροχή στα ορεινά και στα βόρεια. Σταδιακά ο καιρός θα καταστεί κυρίως συννεφιασμένος από μέσες και ψηλές νεφώσεις. Οι άνεμοι θα πνέουν κυρίως νοτιοδυτικοί ως βορειοδυτικοί, ασθενείς μέχρι μέτριοι 3 με 4 Μποφόρ και παροδικά στα παράλια, μέχρι ισχυροί 5 Μποφόρ. Η θάλασσα στα ανατολικά θα είναι ήρεμη μέχρι λίγο ταραγμένη και λίγο ταραγμένη μέχρι ταραγμένη στα υπόλοιπα παράλια. Η θάλασσα θα είναι λίγο ταραγμένη μέχρι ταραγμένη. Η θερμοκρασία θα ανέλθει γύρω στους 19 βαθμούς στο εσωτερικό και στα βόρεια παράλια, γύρω στους 20 στα δυτικά παράλια, γύρω στους 21 στα υπόλοιπα παράλια και γύρω στους 13 βαθμούς στα ψηλότερα ορεινά.

Αύριο βράδυ, θα παρατηρούνται αυξημένες νεφώσεις, που αργότερα αναμένεται να δώσουν μεμονωμένες βροχές ή και καταιγίδα, κυρίως στα δυτικά και στα βόρεια. Οι άνεμοι θα πνέουν κυρίως νοτιοδυτικοί ως βορειοδυτικοί, ασθενείς 3 και παροδικά μέχρι μέτριοι, 3 με 4 Μποφόρ. Η θάλασσα θα είναι λίγο ταραγμένη μέχρι ταραγμένη στα δυτικά και βόρεια, ενώ στα υπόλοιπα παράλια θα καταστεί σταδιακά ήρεμη μέχρι λίγο ταραγμένη.

Την Κυριακή ο καιρός θα είναι παροδικά κυρίως συννεφιασμένος και αναμένονται τοπικά βροχές ή και σύντομη καταιγίδα, αρχικά στα ορεινά και βόρεια, και αργότερα στο ανατολικό μισό του νησιού.

Τη Δευτέρα του Πάσχα, ο καιρός θα είναι κυρίως αίθριος, ενώ μετά το μεσημέρι θα παρατηρούνται τοπικά αυξημένες νεφώσεις.

Την Τρίτη ο καιρός θα είναι κυρίως αίθριος.

Η θερμοκρασία μέχρι την Τρίτη θα σημειώσει σταδιακά άνοδο, για να κυμανθεί κοντά και λίγο πιο κάτω από τις μέσες κλιματολογικές τιμές.