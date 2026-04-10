Χειροπέδες σε 57χρονο για διακίνηση μεταναστών – Μετέφερε δύο νεαρούς στην περιοχή Αθηένου

Στη σύλληψη άντρα ηλικίας 57 ετών προχώρησε η Αστυνομία, στο πλαίσιο διερεύνησης υπόθεσης υποβοήθησης της εισόδου, διέλευσης και παραμονής υπηκόων τρίτης χώρας στο έδαφος της Δημοκρατίας.

Ο 57χρονος εντοπίστηκε από μέλη της Υποδιεύθυνσης Επιτήρησης Πράσινης Γραμμής και Αντιμετώπισης Μεταναστευτικών Ροών, γύρω στις 8.00 το βράδυ, να οδηγεί όχημα σε χωμάτινο δρόμο στην περιοχή μεταξύ Αθηένου και Κόσιης, κατευθυνόμενος προς τον δρόμο Αθηένου–Λάρνακας. Στο όχημα επέβαιναν δύο πρόσωπα, ηλικίας 17 και 18 ετών.

Σύμφωνα με την Αστυνομία, το όχημα τέθηκε υπό παρακολούθηση, καθώς είχε προηγουμένως εντοπιστεί να σταθμεύει για λίγα λεπτά στην περιοχή και στη συνέχεια να αναχωρεί. Μετά την ανακοπή του για έλεγχο, τα τρία πρόσωπα οδηγήθηκαν στον Αστυνομικό Σταθμό Αθηένου.

Από εξετάσεις που διενεργήθηκαν διαπιστώθηκε ότι οι δύο νεαροί επιβάτες βρίσκονται παράνομα στη Δημοκρατία και μεταφέρθηκαν σε Κέντρο Υποδοχής και Φιλοξενίας στην επαρχία Λευκωσίας.

Σε βάρος του 57χρονου εκδόθηκε δικαστικό ένταλμα σύλληψης και τέθηκε υπό κράτηση, ενώ το πρωί οδηγήθηκε ενώπιον του Επαρχιακού Δικαστηρίου Λάρνακας, το οποίο διέταξε την κράτησή του για έξι ημέρες.

Η υπόθεση διερευνάται από τον Αστυνομικό Σταθμό Αθηένου.