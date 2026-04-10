Οι 12 εκκλησίες της Μαρωνιτικής κοινότητας Κύπρου - Τα έθιμα και το Πάσχα με τους Ορθόδοξους

Η Μαρωνιτική κοινότητα της Κύπρου αποτελεί μία από τις αρχαιότερες οργανωμένες θρησκευτικές κοινότητες του νησιού, με παρουσία που χρονολογείται από τον 7ο αιώνα.

Μέσα από τις δηλώσεις του, ο Δρ Ιωσήφ Μουτήρης, κάτοικος Πάφου, αναδεικνύει τη σημασία της θρησκευτικής ζωής και της πολιτισμικής συνέχειας των Μαρωνιτών, εστιάζοντας ιδιαίτερα στις 12 εκκλησίες που εξυπηρετούν τις ανάγκες των περίπου 10.000 μελών της κοινότητας.

Όπως επισημαίνει, οι εκκλησίες αυτές αποτελούν βασικούς πυλώνες της θρησκευτικής και κοινωνικής συνοχής.

Έξι από αυτές λειτουργούν στις ελεύθερες περιοχές της Κυπριακής Δημοκρατίας , δύο στη Λευκωσία, δύο στη Λεμεσό, μία στη Λάρνακα και μία στον Κοτσιάτη, ενώ οι υπόλοιπες βρίσκονται στα κατεχόμενα ιστορικά μαρωνίτικα χωριά, όπως ο Κορμακίτης, ο Ασώματος, η Αγία Μαρίνα και η Καρπάσια.

Παράλληλα αναφέρει, σημαντική είναι η παρουσία εκκλησιών και σε άλλες περιοχές, όπως η Κυθρέα, το Βουνό και η Καμπυλή, που μαρτυρούν τη μακραίωνη διαδρομή της κοινότητας στον τόπο.

Ιδιαίτερη αναφορά γίνεται και στη θρησκευτική ταυτότητα των Μαρωνιτών, καθώς η Μαρωνιτική Εκκλησία βρίσκεται σε πλήρη κοινωνία με την Αγία Έδρα, διατηρώντας ωστόσο τα ιδιαίτερα λειτουργικά της χαρακτηριστικά.

Ένα χαρακτηριστικό παράδειγμα προσαρμογής στις τοπικές συνθήκες είναι σημειώνει, ο εορτασμός του Πάσχα.

Παρότι παραδοσιακά η Καθολική και η Ορθόδοξη Εκκλησία γιορτάζουν σε διαφορετικές ημερομηνίες, στην Κύπρο, για πρακτικούς λόγους, το Πάσχα εορτάζεται μαζί με την Ορθόδοξη Εκκλησία, κατόπιν ειδικής άδειας.

Κατά τη διάρκεια της Σαρακοστής, οι θρησκευτικές εκδηλώσεις κορυφώνονται με τον «Δρόμο του Σταυρού», που τελείται κάθε Παρασκευή, όπου οι πιστοί ακολουθούν τις 14 στάσεις του Χριστού προς τον Γολγοθά με προσευχή και κατάνυξη.

Τη Μεγάλη Πέμπτη αναβιώνει το έθιμο του πλυσίματος των ποδιών των 12 μαθητών από τον ιερέα, ενώ η Ανάσταση τελείται τα μεσάνυχτα του Μεγάλου Σαββάτου, με δεύτερη λειτουργία το πρωί της Κυριακής.

Οι δηλώσεις του Δρ Μουτήρη υπογραμμίζουν τη σημασία της διατήρησης της παράδοσης και της ταυτότητας της Μαρωνιτικής κοινότητας.

Παρά τις προκλήσεις του παρελθόντος και του παρόντος, οι Μαρωνίτες της Κύπρου συνεχίζουν να διατηρούν ζωντανή την πίστη, τα έθιμα και την πολιτιστική τους κληρονομιά, συμβάλλοντας ουσιαστικά στην πολυπολιτισμική ταυτότητα του νησιού, καταλήγει.