Σημαίες ΛΟΑΤΚΙ+ σε λαμπρατζιές για άλλη μια χρονιά – Η Accept Cyprus ζητά την παρέμβαση της Αστυνομίας (εικόνες)

Σημαίες ΛΟΤΑΚΙ+ τοποθετήθηκαν και φέτος σε λαμπρατζιές στην Κύπρο, σύμφωνα με καταγγελίες της Accept Cyprus, η οποία παραθέτει φωτογραφίες από τη Βεργίνα και το Καλό Χωριό Λάρνακας. Η οργάνωση ζητά μέσω ανάρτησής της την παρέμβαση της Αστυνομίας και καταδικάζει το συμβάν.

Στην ανάρτησή της η Accept αναφέρει ότι «Το φως της Ανάστασης δεν χρειάζεται φωτιές μίσους. (φωτο 1: Βεργίνα, Λαρνακα φώτο 2: Καλό Χωριό, Λαρνακα). Όταν στις λαμπρατζιές καίνε σημαίες ΛΟΑΤΚΙ+ αντί για “Ιούδες”, δεν έχουμε έθιμο∙ έχουμε εκπαίδευση στη βία και στον εκφασισμό της νεολαίας».

Υπογραμμίζεται επίσης ότι δεν πρόκειται απλά για «παιδιά που κάνουν χαζομάρες» αλλά για αυριανούς ψηφοφόρους, γονείς, αστυνομικούς και δασκάλους. «Όταν σήμερα τους χειροκροτούμε, αύριο μην απορήσουμε για τις πολιτικές μίσους που θα ψηφίζουν. ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΑ ΘΑ ΕΚΛΕΓΟΥΝ», προσθέτει η Accept.

Ακολούθως λέει ότι «η Εκκλησία, τα σωματεία, τα κόμματα και η Πολιτεία δεν είναι θεατές σε αυτό. Όταν σιωπούν, όταν “δεν βλέπουν” τι καίγεται στην κορυφή της λαμπρατζιάς, στέλνουν το μήνυμα ότι κάποιες ζωές αξίζουν λιγότερο».

Η οργάνωση αναφέρει ότι περιμένει από την Αστυνομία Κύπρου να εφαρμόσει τον αντιρατσιστικό νόμο και τον νόμο για τη διάδοση μίσους μέσω της άμεσης αποκαθήλωσης της σημαίας. Ταυτόχρονα ζητά την την πρόληψη τέτοιων φαινομένων «πριν μετατραπούν σε κουλτούρα, μέσω της ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ ΕΓΚΥΚΛΙΟΥ από την Αστυνομία για τις λαμπρατζιές, δίνοντας οδηγίες στους κατά τόπους αστυνομικούς σταθμούς όπως να αποτρέπουν/απαγορεύουν οποιασδήποτε μορφής αναστήλωσης σημαιών ή συμβόλων οποιασδήποτε ομάδας, πολιτικού κόμματος ή μειονότητας στις λαμπρατζιές».

«Αγάπη δεν είναι εικόνες και κεριά μέσα, και καψάλισμα σημαιών έξω. Αγάπη είναι να προστατεύεις τον πλησίον ως εαυτόν – ειδικά όταν είναι ΛΟΑΤΚΙ+, προσφυγόπουλο, γυναίκα, οποιοσδήποτε γίνεται στόχος», προσθέτει η οργάνωση τονίζοντας ότι «αν η πίστη ή η “παράδοση” δεν χωράει αυτά τα παιδιά, τότε πρόβλημα δεν είναι τα παιδιά∙ είναι η πίστη και η παράδοση».

Καταληκτικά αναφέρει: «Φέτος δεν σιωπούμε. Φωτογραφίζουμε, καταγγέλλουμε, απαιτούμε από Αστυνομία, Υπουργείο, Εκκλησία κόμματα και τοπικές αρχές να βάλουν τέλος σε λαμπρατζιές που γίνονται σχολείο μίσους. Γιατί το πραγματικό Πάσχα είναι να νικάς τον φόβο και τον φανατισμό – όχι να καίς ανθρώπους “δια της αντιπροσωπείας”».

