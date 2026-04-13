Επανέρχεται ο Δρουσιώτης στην υπόθεση «Σάντη»: Η κυβέρνηση Χριστοδουλίδη συγκαλύπτει και εκφοβίζει

Για προσπάθεια εκφοβισμού και συγκάλυψης της υπόθεσης «Σάντη» καταγγέλλει την κυβέρνηση Χριστοδουλίδη ο δημοσιογράφος και ερευνητής Μακάριος Δρουσιώτης.

Σε νέα δημόσια τοποθέτηση στα Μέσα Κοινωνικής Δικτύωσης, ο κ. Δρουσιώτης επικαλείται την ανάρτηση του δημοσιογράφου Στέλιου Ορφανίδη στο BlueSky, ο οποίος αναφέρει ότι «οι αστυνομικοί που επέδραμαν στο σπίτι του Νίκου Κληρίδη τις μεταμεσονύχτιες ώρες, έκαναν έρευνα στους υπολογιστές του με λέξεις κλειδιά σχετικές με οικονομικά σκάνδαλα και το δικό του όνομα».