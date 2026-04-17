Προληπτικά μέτρα στην Κύπρο για έξαρση μηνιγγίτιδας στο ΗΒ – Δωρεάν εμβολιασμοί για φοιτητές του Kent

Οι εμβολιασμοί θα πραγματοποιούνται στα κέντρα εμβολιασμού  του Υπουργείου Υγείας μετά από τηλεφωνικό ραντεβού

Τα πρόσφατα περιστατικά μηνιγγιτιδοκοκκικής νόσου τύπου Β (MenB) στο Ηνωμένο Βασίλειο ανέδειξαν την ανάγκη για αυξημένη επαγρύπνηση και λήψη στοχευμένων μέτρων δημόσιας υγείας, ιδιαίτερα σε πληθυσμούς αυξημένου κινδύνου, όπως οι φοιτητές. Σύμφωνα με ενημέρωση από το UK Health Security Agency, καταγράφηκε συρροή περιστατικών στην περιοχή Canterbury του Kent, με επίκεντρο το Πανεπιστήμιο του Kent. Τα περιστατικά αφορούσαν κυρίως φοιτητές που διέμεναν σε φοιτητικές εστίες και είχαν στενή κοινωνική επαφή, γεγονός που ευνοεί τη μετάδοση του μηνιγγιτιδοκόκκου.

Η αντίδραση των βρετανικών αρχών υπήρξε άμεση, με την ενεργοποίηση των σχετικών πρωτόκολλων, στα οποία συμπεριλαμβάνεται χημειοπροφύλαξη και εμβολιαστική εκστρατεία έναντι της μηνιγγίτιδας Β, η οποία επικεντρώθηκε κυρίως σε φοιτητές που διαμένουν σε εστίες. Επιπρόσθετα, δόθηκε ιδιαίτερη έμφαση στην ενημέρωση του φοιτητικού πληθυσμού σχετικά με τη νόσο και συστήνεται οι φοιτητές που φοιτούν ή πρόκειται να φοιτήσουν στο συγκεκριμένο πανεπιστήμιο University of Kent να ακολουθήσουν τις οδηγίες από την αρμόδια αρχή Δημόσιας Υγείας της Μεγάλης Βρετανίας. Οι οδηγίες αυτές περιλαμβάνονται εδώ.

Λαμβάνοντας υπόψη τη σημαντική κινητικότητα φοιτητών μεταξύ Κύπρου και Ηνωμένου Βασιλείου, κρίνεται απαραίτητη η εφαρμογή προληπτικών μέτρων και στη χώρα μας. Στο πλαίσιο αυτό, αποφασίστηκε η προσφορά από την Κυπριακή Δημοκρατία δωρεάν εμβολιασμού έναντι της μηνιγγίτιδας Β σε φοιτητές που συνδέονται με το Πανεπιστήμιο του Kent, είτε πρόκειται να μεταβούν για σπουδές είτε επιστρέφουν από αυτό και βρίσκονται ή επιστρέφουν στην παρούσα φάση στην Κύπρο.

Ο εμβολιασμός θα παρέχεται με την επίδειξη έγκυρης φοιτητικής ταυτότητας ή βεβαίωση εγγραφής, διασφαλίζοντας στοχευμένη κάλυψη του πληθυσμού που ενδέχεται να έχει ή πρόκειται να εκτεθεί σε αυξημένο κίνδυνο. Οι εμβολιασμοί θα πραγματοποιούνται στα κέντρα εμβολιασμού  του Υπουργείου Υγείας μετά από τηλεφωνικό ραντεβού.

Η  ενίσχυση της πρόληψης συμβάλλει ενεργά στην προστασία της δημόσιας υγείας και στη διασφάλιση της υγείας του φοιτητικού πληθυσμού.

ΚΕΝΤΡΑ ΕΜΒΟΛΙΑΣΜΩΝ

ΛΕΥΚΩΣΙΑ

ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΡΧΙΕΠΙΣΚΟΠΟΣ ΜΑΚΑΡΙΟΣ ΙΙΙ - 22405071       

ΚΕΝΤΡΟ ΕΜΒΟΛΙΑΣΜΩΝ ΕΝΗΛΙΚΩΝ ΚΑΙ ΤΑΞΙΔΙΩΤΩΝ ΛΑΤΣΙΑ - 22801609       

ΛΑΡΝΑΚΑ

ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΛΑΡΝΑΚΑΣ - 24818047

ΛΕΜΕΣΟΣ

ΠΑΛΑΙΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΛΕΜΕΣΟΥ - 25829031

ΠΑΦΟΣ

ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΠΑΦΟΥ - 26803246      

ΚΕΝΤΡΟ ΥΓΕΙΑΣ ΠΟΛΗΣ ΧΡΥΣΟΧΟΥ (εβδομαδιαία κάθε Τρίτη)  26821825         

ΑΜΜΟΧΩΣΤΟΣ              

ΚΕΝΤΡΟ ΥΓΕΙΑΣ ΑΜΜΟΧΩΣΤΟΥ - 23200192

