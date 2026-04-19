Μεθυσμένος οδηγός καρφώθηκε σε τοίχο στη Λάρνακα – Χωρίς άδεια και με 124μg% αλκοόλ

Τροχαίο ατύχημα σημειώθηκε λίγο μετά τις 22:00 το βράδυ στη Λάρνακα, όταν 30χρονος οδηγός, κάτω από συνθήκες που διερευνώνται, προσέκρουσε με το όχημά του σε τοίχο οικίας, χωρίς να προκληθεί τραυματισμός.

Στο σημείο έσπευσαν μέλη της Τροχαίας Λάρνακας, όπου σε προκαταρκτικό έλεγχο αλκοόλης ο 30χρονος εντοπίστηκε θετικός με ένδειξη 124μg%, υπερβαίνοντας κατά πολύ το επιτρεπόμενο όριο των 22μg%. Ο οδηγός αρνήθηκε να υποβληθεί σε τελικό έλεγχο αλκοόλης και συνελήφθη για αυτόφωρο αδίκημα.

Από περαιτέρω εξετάσεις διαπιστώθηκε ότι δεν κατείχε έγκυρη άδεια οδήγησης, ενώ εναντίον του αναμένεται να καταχωρηθεί υπόθεση στο Επαρχιακό Δικαστήριο Λάρνακας για τα τροχαία αδικήματα που φέρεται να διέπραξε.

Η Τροχαία Λάρνακας συνεχίζει τις εξετάσεις.