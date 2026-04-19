Live: Το Ιράν δεν έχει προς το παρόν αποφασίσει να στείλει διαπραγματευτές στο Πακιστάν - Νέες απειλές Τραμπ

Πολίτης 107.6 & 97.6 FM

|

Politis En Logo
| Κοινωνία

Μεθυσμένος οδηγός καρφώθηκε σε τοίχο στη Λάρνακα – Χωρίς άδεια και με 124μg% αλκοόλ

ΠΟΛΙΤΗΣ NEWS

Header Image

Συνελήφθη επ’ αυτοφώρω μετά από άρνηση τελικού ελέγχου, χωρίς τραυματισμούς

Τροχαίο ατύχημα σημειώθηκε λίγο μετά τις 22:00 το βράδυ στη Λάρνακα, όταν 30χρονος οδηγός, κάτω από συνθήκες που διερευνώνται, προσέκρουσε με το όχημά του σε τοίχο οικίας, χωρίς να προκληθεί τραυματισμός.

Στο σημείο έσπευσαν μέλη της Τροχαίας Λάρνακας, όπου σε προκαταρκτικό έλεγχο αλκοόλης ο 30χρονος εντοπίστηκε θετικός με ένδειξη 124μg%, υπερβαίνοντας κατά πολύ το επιτρεπόμενο όριο των 22μg%. Ο οδηγός αρνήθηκε να υποβληθεί σε τελικό έλεγχο αλκοόλης και συνελήφθη για αυτόφωρο αδίκημα.

Από περαιτέρω εξετάσεις διαπιστώθηκε ότι δεν κατείχε έγκυρη άδεια οδήγησης, ενώ εναντίον του αναμένεται να καταχωρηθεί υπόθεση στο Επαρχιακό Δικαστήριο Λάρνακας για τα τροχαία αδικήματα που φέρεται να διέπραξε.

Η Τροχαία Λάρνακας συνεχίζει τις εξετάσεις.

Tags

ΛΑΡΝΑΚΑΑΣΤΥΝΟΜΙΑΤΡΟΧΑΙΟΑΛΚΟΟΛ

Πολιτική Δημοσίευσης Σχολίων

Οι ιδιοκτήτες της ιστοσελίδας www.politis.com.cy διατηρούν το δικαίωμα να αφαιρούν σχόλια αναγνωστών, δυσφημιστικού και/ή υβριστικού περιεχομένου, ή/και σχόλια που μπορούν να εκληφθεί ότι υποκινούν το μίσος/τον ρατσισμό ή που παραβιάζουν οποιαδήποτε άλλη νομοθεσία. Οι συντάκτες των σχολίων αυτών ευθύνονται προσωπικά για την δημοσίευση τους. Αν κάποιος αναγνώστης/συντάκτης σχολίου, το οποίο αφαιρείται, θεωρεί ότι έχει στοιχεία που αποδεικνύουν το αληθές του περιεχομένου του, μπορεί να τα αποστείλει στην διεύθυνση της ιστοσελίδας για να διερευνηθούν. Προτρέπουμε τους αναγνώστες μας να κάνουν report / flag σχόλια που πιστεύουν ότι παραβιάζουν τους πιο πάνω κανόνες. Σχόλια που περιέχουν URL / links σε οποιαδήποτε σελίδα, δεν δημοσιεύονται αυτόματα.

