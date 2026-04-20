Προς συζήτηση σε «επιτροπή της βουλής» τα «νομοσχέδια» για ΑΤΑ στα κατεχόμενα

Τα 11 επίμαχα «νομοσχέδια» για την ΑΤΑ στάλθηκαν τελικά για συζήτηση στην αρμόδια «επιτροπή» της «βουλής» με την προσδοκία των συντεχνιών, εκπρόσωποι των οποίων, παρακολούθησαν την σημερινή ολομέλεια, ότι εκεί [στην «επιτροπή»] θα γίνει διάλογος και με συναίνεση θα οδηγηθεί το θέμα πίσω στην ολομέλεια για έγκριση.

Όπως μεταδίδεται στα κατεχόμενα, η ολομέλεια συνήλθε στις 2 το μεσημέρι μετά από μακρά συνεδρίαση της «κοινοβουλευτικής ομάδας» του ΚΕΕ.

Η «πρόεδρος της επιτροπής οικονομίας», Ρεσμιγιέ Έρογλου Τσιαναλτάι ανάφερε ότι, σύμφωνα με τον εσωτερικό «κανονισμό», απέσυρε τα 11 «νομοσχέδια» που ρυθμίζουν την ΑΤΑ πίσω στην «επιτροπή».

Μιλώντας στην ολομέλεια η πρόεδρος του ΡΤΚ, Σιλά Ουσιάρ Ιντζιρλί είπε ότι ο χρόνος έχει σταματήσει στη «χώρα» από τις 30 Μαρτίου, ενώ σημειώνεται μια σειρά από εξελίξεις, και το «να κοιτάς με κενό βλέμμα στο φως» είναι πολύ επικίνδυνο σε αυτή την κατάσταση.

Η δημοκρατία, συνέχισε, έχει υποφέρει περισσότερο κατά τη διάρκεια αυτών των τριών εβδομάδων και όλοι πρέπει να μάθουν από τα λάθη τους για να αποφύγουν την επανάληψή τους.

Χαιρέτισε την απόσυρση των «νομοσχεδίων», δήλωσε όμως επιφυλακτική λέγοντας ότι όλοι πρέπει να είναι ειλικρινείς για να αποτρέψουν την επανάληψη αυτού που συνέβη, κι εξέφρασε την ελπίδα ότι δεν θα γίνουν ενέργειες που θα υπονόμευαν την εμπιστοσύνη.

Πρέπει να γίνουν βήματα απαραίτητα για τη μείωση της έντασης, πρόσθεσε λέγοντας ότι θα πρέπει να οριστεί ημερομηνία πρόωρων «εκλογών». Το μεγαλύτερο πρόβλημα είναι η οικονομία, είπε, και ως εκ τούτου η διεξαγωγή «εκλογών» το φθινόπωρο δεν είναι η κατάλληλη στιγμή, λέγοντας ότι ο Ιούνιος είναι η κατάλληλη περίοδος.

Ο πρόεδρος του ΚΕΕ και «πρωθυπουργός», Ουνάλ Ουστέλ ανέφερε ότι όλα όσα έχουν κάνει από τότε που ανήλθαν στην εξουσία είναι, για την ευτυχία και την ευημερία του «λαού» και έχουν λάβει προφυλάξεις για να αποφύγουν τις επιπτώσεις από τις παγκόσμιες κρίσεις.

Προσπάθησαν να ρυθμίσουν τους φόρους, είπε, χωρίς να αυξήσουν τις τιμές των καυσίμων λαμβάνοντας μέτρα που δημιουργούν έσοδα και υποστήριξε ότι τα επίμαχα «νομοσχέδια» για την ΑΤΑ στάλθηκαν στη «βουλή» μετά από συζήτηση με τα ενδιαφερόμενα μέρη στην αρμόδια «επιτροπή» και υπενθύμισε ότι προβλέπεται η καταβολή του 50% για ΑΤΑ στις αρχές του έτους.

Τώρα, είπε, θα διεξαχθούν πιο λεπτομερείς συζητήσεις με τα ενδιαφερόμενα μέρη και θα καταλήξουν σε μια νέα συναίνεση για να βρουν κοινό έδαφος.

Ανέφερε επίσης ότι η ημερομηνία των «εκλογών» φαίνεται να είναι προς το παρόν ο Ιανουάριος και για τυχόν αλλαγές θα ενημερώσουν τον κόσμο.

Εκ μέρους των συνδικάτων, ο πρόεδρος της συντεχνίας Türk Sen, Αρσλάν Μπιτσακλί ανέφερε ότι δεν είναι ακόμη σαφές εάν οι διαπραγματεύσεις θα συνεχιστούν μέχρι τον Ιούνιο και σημείωσε ότι η προσαρμογή της ΑΤΑ δεν αποτελεί αύξηση μισθών. Είναι ένας μηχανισμός, πρόσθεσε, που δείχνει πόσο έχει αυξηθεί το κόστος ζωής και προστατεύει την αγοραστική δύναμη.

Ο Μπιτσακλί ευχαρίστησε επίσης το κοινό για τον αγώνα του σε όλη τη διαδικασία, κάνοντας λόγο για δική τους νίκη.

ΚΥΠΕ