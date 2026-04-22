Τι συμβαίνει με τον Νικολάς Μαδούρο; Η ζωή του μέσα στη φυλακή

Κρατούμενος, επί μήνες, σε μία από τις πιο γνωστές ομοσπονδιακές φυλακές των ΗΠΑ, παραμένει ο πρόεδρος της Βενεζουέλας, Νικολάς Μαδούρο, σε μια υπόθεση που συνεχίζει να προκαλεί διεθνείς αντιδράσεις και πολιτικές εντάσεις.

Σύμφωνα με πληροφορίες από το The New Yorker, ο Μαδούρο μεταφέρθηκε στη Νέα Υόρκη στις αρχές Ιανουαρίου, έπειτα από επιχείρηση των αμερικανικών αρχών στο Καράκας, στην πρωτεύουσα της Βενεζουέλας.

Από τότε κρατείται σε ειδική πτέρυγα της φυλακής, η οποία προορίζεται για κρατουμένους υψηλού προφίλ.

Νικολάς Μαδούρο: Πώς είναι η ζωή του στη φυλακή

Η συγκεκριμένη μονάδα, γνωστή ως «4 North», φιλοξενεί περιορισμένο αριθμό κρατουμένων και θεωρείται πιο «ασφαλής» σε σχέση με άλλες πτέρυγες. Εκεί έχουν βρεθεί στο παρελθόν γνωστά ονόματα, από καλλιτέχνες μέχρι επιχειρηματίες.

Ανάμεσά τους, ο ράπερ, Tekashi 6ix9ine, ο οποίος φέρεται να μοιράστηκε για ένα διάστημα τον ίδιο χώρο με τον Μαδούρο. Όπως έχει περιγράψει, οι συνθήκες είναι ασφυκτικές: κρεβάτια τοποθετημένα σε μικρή απόσταση μεταξύ τους, ελάχιστη ιδιωτικότητα και καθημερινότητα αυστηρά ρυθμισμένη.

Οι κρατούμενοι υποβάλλονται σε πολλαπλές καταμετρήσεις μέσα στη μέρα, ενώ τα γεύματα διανέμονται σε καρότσια. Υπάρχει ένας μικρός χώρος για επικοινωνία με δικηγόρους και προετοιμασία υποθέσεων, ενώ τα παράθυρα είναι μικρά και κατασκευασμένα από ανθεκτικό υλικό.

