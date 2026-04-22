Οικονομία

Μικρές απώλειες την Τετάρτη στο Χρηματιστήριο

Ο γενικός δείκτης έκλεισε στις 286,77 μονάδες, σημειώνοντας πτώση σε ποσοστό 0,56%

Μικρές απώλειες παρουσίασε την Τετάρτη το Χρηματιστήριο Αξιών Κύπρου, με τον Γενικό Δείκτη να κλείνει στις 286,77 μονάδες, σημειώνοντας πτώση σε ποσοστό 0,56%.

Ο Δείκτης FTSE/CySE 20 διαμορφώθηκε στις 169,66 μονάδες, καταγράφοντας ζημιές σε ποσοστό 0,67%. Ο ημερήσιος όγκος συναλλαγών ανήλθε στις €212.949.

Από τους επιμέρους δείκτες, η Κύρια Αγορά κατέγραψε πτώση 0,78%, ο δείκτης των Ξενοδοχείων σημείωσε απώλειες 2,31% και οι Επενδυτικές Εταιρείες έκλεισαν με πτώση 0,68%, ενώ η Εναλλακτική Αγορά σημείωσε οριακή άνοδο 0,05%.

Το μεγαλύτερο επενδυτικό ενδιαφέρον προσέλκυσαν οι τίτλοι της Τράπεζας Κύπρου με €99.040 (τιμή κλεισίματος €9,205 – πτώση 1,39%), της Δήμητρα Επενδυτική με €49.407 (τιμή €1,44 – πτώση 0,69%), της Atlantic Insurance με €28.760 (τιμή €2,60 – άνοδος 1,56%), της Πανδώρα με €26.494 (τιμή €0,22 – πτώση 4,35%) και των Logicom με €3.101 (τιμή κλεισίματος €3,10 – πτώση 1,27%).

Από τις μετοχές που έτυχαν διαπραγμάτευσης, τέσσερις κινήθηκαν ανοδικά και εννέα πτωτικά. Ο αριθμός των συναλλαγών ανήλθε στις 92.

Πηγή: ΚΥΠΕ

