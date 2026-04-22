«Καραμπινάτο δείγμα αναξιοπιστίας»: Ο Μακάριος Δρουσιώτης βάλλει κατά της Αστυνομίας για το ηχητικό της «Σάντη»

Ξεκάθαρες αιχμές κατά της Αστυνομίας διατυπώνει ο δημοσιογράφος και υποψήφιος βουλευτής του ΒΟΛΤ Μακάριος Δρουσιώτης, σχολιάζοντας τις εξελίξεις γύρω από το ηχητικό μήνυμα που σχετίζεται με την υπόθεση «Σάντη».

Σε ανάρτησή του, υποστηρίζει ότι εδώ και τρεις εβδομάδες η Αστυνομία, αντί να διερευνήσει την ουσία των όσων περιλαμβάνονται στα μηνύματα, «στήνει σενάρια» για να αποδείξει ότι πρόκειται για μυθεύματα.

Αναφερόμενος στο τελευταίο επεισόδιο της υπόθεσης, εστιάζει στην ανάλυση που έκανε ο Ντίνος Παστός σε ηχητικό μήνυμα που δημοσιοποίησε ο δημοσιογράφος Στέλιος Ορφανίδης, στο οποίο η «Σάντη» φέρεται να αναγγέλλει την άφιξή της στη Γερμανία. Όπως σημειώνει, στο μήνυμα ακούγεται και απόσπασμα στα γερμανικά, το οποίο ο Παστός έκρινε ότι «δεν είναι αυθεντικό», αλλά προέρχεται από το ντοκιμαντέρ του ARTE με τίτλο Venezuela - Das bittere Erbe des Hugo Chávez.

Ο Μακάριος Δρουσιώτης παραθέτει ότι το μήνυμα, σύμφωνα με τον Ορφανίδη, ελήφθη στις 11 Μαρτίου 2021 στις 11:50 ώρα Κεντρικής Ευρώπης, ενώ, όπως αναφέρει, ο Παναγιώτης Χαραλάμπους εντόπισε πως το συγκεκριμένο ντοκιμαντέρ προβλήθηκε την ίδια ημέρα στις 10:15 τοπική ώρα από τη Deutsche Welle. Προσθέτει ότι, σύμφωνα με τον Παστό, το επίμαχο απόσπασμα εντοπίζεται στο λεπτό 43 και 35 δευτερόλεπτα, χρονικό σημείο που, όπως υποστηρίζει, συμπίπτει με την αποστολή του ηχητικού.

Στη συνέχεια, θέτει ερωτήματα για τη διαδικασία που ακολουθήθηκε, διερωτώμενος πόσες ώρες χρειάστηκαν για να εντοπιστεί ένα ηχητικό λίγων δευτερολέπτων μέσα σε τεράστιο όγκο δεδομένων και αν αυτό έγινε ως προσωπική ενασχόληση ή στο πλαίσιο επαγγελματικής εργασίας. Παράλληλα, σημειώνει ότι, κατά την άποψή του, πριν χαρακτηριστεί το ηχητικό ως μη αυθεντικό, θα έπρεπε να εξεταστεί αν το συγκεκριμένο απόσπασμα μεταδιδόταν εκείνη την ώρα στην τηλεόραση.

Ο υποψήφιος βουλευτής και δημοσιογράφος, χαρακτηρίζει την προσέγγιση της Αστυνομίας ως «καραμπινάτο δείγμα αναξιοπιστίας», υποστηρίζοντας ότι δαπανώνται πόροι για διάψευση αντί για επιβεβαίωση των πληροφοριών.

Αυτούσια η ανάρτηση του Μακάριου Δρουσιώτη: