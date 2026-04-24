Νετανιάχου: Αποκάλυψε ότι είχε διαγνωστεί με καρκίνο εν μέσω πολέμου

Ο πρωθυπουργός του Ισραήλ, Μπενιαμίν Νετανιάχου, έλαβε καθαρή γνωμάτευση υγείας έπειτα από επιτυχημένη αντιμετώπιση καρκίνου του προστάτη σε αρχικό στάδιο, σύμφωνα με επίσημη ιατρική έκθεση που δόθηκε στη δημοσιότητα την Παρασκευή από το γραφείο του.

Η ετήσια αναφορά υγείας, με ημερομηνία 20 Απριλίου 2026, αποκαλύπτει για πρώτη φορά ότι ο 76χρονος ηγέτης είχε υποβληθεί στις 29 Δεκεμβρίου 2024 σε χειρουργική επέμβαση για καλοήθη υπερπλασία του προστάτη. Η επέμβαση πραγματοποιήθηκε στο Hadassah Medical Center της Ιερουσαλήμ και χαρακτηρίστηκε επιτυχής, χωρίς επιπλοκές.

Κατά τη διάρκεια προγραμματισμένου μετεγχειρητικού ελέγχου, μαγνητική τομογραφία εντόπισε μια εξαιρετικά μικρή ύποπτη αλλοίωση -μικρότερη του ενός χιλιοστού -στον προστάτη. Οι επακόλουθες διαγνωστικές εξετάσεις επιβεβαίωσαν την παρουσία καρκίνου σε αρχικό στάδιο, χωρίς ενδείξεις μετάστασης.

Σύμφωνα με την ιατρική ομάδα, η έγκαιρη διάγνωση και αντιμετώπιση ήταν καθοριστικής σημασίας για την πλήρη αποκατάσταση της υγείας του πρωθυπουργού. Η τελευταία αξιολόγηση δείχνει ότι δεν υπάρχει ενεργός νόσος, επιτρέποντάς του να συνεχίζει απρόσκοπτα τα καθήκοντά του.

