Σκωτία: Απελάθηκε άνδρας που ηγούνταν αυτοαποκαλούμενης «φυλής» σε δάσος της χώρας

Ένας άνδρας από την Γκάνα, που ηγούνταν μιας αυτοαποκαλούμενης «αφρικανικής φυλής» στα σύνορα της Σκωτίας, απελάθηκε από τις βρετανικές αρχές, όπως επιβεβαίωσε το υπουργείο Εσωτερικών.

Ο Κόφι Όφε, ο οποίος συστήνεται και ως «King Atehene», είχε εγκατασταθεί πέρυσι μαζί με δύο γυναίκες σε δασική περιοχή κοντά στο Τζέντμπεργκ. Η ομάδα τους αποκαλούσε τον εαυτό της «Βασίλειο της Kubala» και, για μήνες, βρέθηκε αντιμέτωπη με προσπάθειες απομάκρυνσης από τον χώρο, που ανήκει στο δημοτικό συμβούλιο.

Τελικά, απομακρύνθηκαν από το σημείο τον Οκτώβριο του 2025. Τοπικά μέσα κατέγραψαν τον Όφε να φτάνει αυτή την εβδομάδα στο διεθνές αεροδρόμιο της Άκρα, στην Γκάνα.

Η παρουσία της ομάδας στα social media

Τοπικός σύμβουλος του Συντηρητικού Κόμματος, ο Σκοτ Χάμιλτον, χαρακτήρισε την εξέλιξη «μεγάλη ανακούφιση», σημειώνοντας ότι η παρουσία της ομάδας είχε προκαλέσει «ένταση στην τοπική κοινότητα».

Η ομάδα είχε αναπτύξει σημαντική παρουσία στα social media, με περισσότερους από 100.000 ακολούθους σε TikTok και Facebook, ενώ είχε προσελκύσει διεθνές ενδιαφέρον. Κατά την παραμονή τους στη Σκωτία, υποστήριζαν ότι «ανακτούσαν» γη που, όπως έλεγαν, είχε αφαιρεθεί από τους προγόνους τους πριν από 400 χρόνια, αρνούμενοι παράλληλα να αναγνωρίσουν τη δικαιοδοσία των δικαστηρίων.

Η επιχείρηση απομάκρυνσης μεταδόθηκε ζωντανά στο TikTok, με τον Όφε και την Καούρα Τέιλορ, η οποία παρουσιαζόταν ως «υπηρέτρια» και κατάγεται από το Τέξας, να συλλαμβάνονται από τις αρχές με την κατηγορία παραβάσεων μεταναστευτικής νομοθεσίας. Η Τέιλορ αφέθηκε αργότερα ελεύθερη.

Μια τρίτη γυναίκα, η 43χρονη Ζαν Γκάσο από τη Ζιμπάμπουε, που αυτοαποκαλείται «Queen Nandi», αποχώρησε από την περιοχή διακριτικά.

Το χρονικό μίας δικαστικής απόφασης

Η ομάδα είχε εγκατασταθεί αρχικά στην περιοχή την άνοιξη του 2025. Τον Ιούλιο απομακρύνθηκε από σημείο σε λόφο κοντά στο Τζέντμπεργκ, αλλά μετακινήθηκε σε νέα τοποθεσία περίπου ένα μίλι μακριά, σε δασική έκταση δίπλα σε βιομηχανική ζώνη.

Οι ιδιοκτήτες της γης εξασφάλισαν δικαστική απόφαση απομάκρυνσης τον Σεπτέμβριο, ωστόσο η ομάδα δεν συμμορφώθηκε. Όταν τελικά απομακρύνθηκε από το αυτοσχέδιο καταυλισμό, δημιούργησε νέο σε κοντινή απόσταση, αυτή τη φορά σε δημοτική έκταση.

Η υπόθεση οδηγήθηκε εκ νέου στα δικαστήρια, μέχρι που τον Οκτώβριο πραγματοποιήθηκε επιχείρηση απομάκρυνσης νωρίς το πρωί, με τη συμμετοχή αστυνομίας, υπηρεσιών μετανάστευσης και δικαστικών επιμελητών. Μέσα σε λίγες ώρες, συνεργεία του δήμου καθάρισαν τον χώρο από αντικείμενα του καταυλισμού.

Σήμερα, δεν υπάρχουν ίχνη της ομάδας στην περιοχή.

Πηγή: lifo.gr