Λευκός Οίκος: Μπόμπιρας 2 ετών κλέβει την παράσταση – Ξάπλωσε στο Οβάλ Γραφείο όσο μιλούσε ο Τραμπ (βίντεο)

Ένα δίχρονο αγόρι έκλεψε την παράσταση και τις καρδιές όλων στο Οβάλ Γραφείο, κατά τη διάρκεια ομιλίας του Ντόναλντ Τραμπ για την υγειονομική περίθαλψη.

Ο μικρός Τράβις Σμιθ είχε προσκληθεί στον Λευκό Οίκο μαζί με τη μητέρα του, Σιέρα, προκειμένου να παρευρεθεί στην εκδήλωση του Αμερικανού προέδρου με θέμα την προσβασιμότητα στις υπηρεσίες υγείας.

Η εικόνα του μικρού να κυκλοφορεί ξυπόλυτος και να ξαπλώνει στο χαλί του Οβάλ Γραφείου έκανε γρήγορα τον γύρο του κόσμου, ενώ ο Λευκός Οίκος δημοσίευσε το στιγμιότυπο συνοδεύοντάς το με τη λεζάντα «Σχεδόν Παρασκευή».

Ο Τράβις γεννήθηκε κωφός λόγω μιας σπάνιας γενετικής μετάλλαξης, της OTOF, που προκαλεί συγγενή κώφωση. Σε ηλικία μόλις 18 μηνών συμμετείχε σε μια καινοτόμα κλινική δοκιμή, χάρη στην οποία αποκαταστάθηκε η ακοή του.

Την ώρα που ο πρόεδρος των ΗΠΑ ανακοίνωνε ότι ο FDA ενέκρινε τη γονιδιακή θεραπεία της Regeneron για τη συγκεκριμένη σπάνια πάθηση, ο δίχρονος έπαιζε και γελούσε ανέμελος στον χώρο.

«Έχει τώρα μια χαρούμενη ζωή;» ρώτησε ο Τραμπ τη μητέρα του παιδιού. «Ω, ναι! Είναι γεμάτος ενέργεια και αγάπη. Πριν ήταν ένα πιο σοβαρό μωρό, ενώ τώρα διασκεδάζει, μου ζητά ό,τι θέλει και η ζωή του έχει αλλάξει», απάντησε η Σιέρα, εμφανώς συγκινημένη και χαμογελαστή.

Καθώς ο πρόεδρος υπογράμμιζε τη σημασία της ιατρικής καινοτομίας και της προσβάσιμης υγειονομικής περίθαλψης, ο μικρός Τράβις έκανε αυτό που θα έκανε κάθε παιδί της ηλικίας του: κατέβηκε από την αγκαλιά της μητέρας του και άρχισε να εξερευνά τον χώρο.

Σε μια στιγμή που ξεχώρισε, ξάπλωσε στο χαλί και άρχισε να κυλιέται γελώντας, δημιουργώντας μια ιδιαίτερα τρυφερή αλλά και διασκεδαστική εικόνα.

