Η Γερμανία θα στείλει ναρκαλιευτικά πλοία στη Μεσόγειο με προορισμό τα Στενά του Ορμούζ

Η Γερμανία σχεδιάζει να αναπτύξει ναρκαλιευτικά πλοία στη Μεσόγειο, τα οποία σε μεταγενέστερο στάδιο θα μπορούσαν να μεταφερθούν στο Στενό του Ορμούζ, δήλωσε ο υπουργός Άμυνας της χώρας, Μπόρις Πιστόριους, σύμφωνα με το Associated Press (AP).

«Θα αναπτύξουμε ένα ναρκαλιευτικό στη Μεσόγειο και θα το συνοδεύσουμε με ένα πλοίο διοίκησης και υποστήριξης», ανέφερε ο Πιστόριους σε δηλώσεις του στην εφημερίδα Rheinische Post.

Ο ίδιος δεν διευκρίνισε το ακριβές χρονοδιάγραμμα αναχώρησης των πλοίων.

Μετά από πιθανό τερματισμό των εχθροπραξιών μεταξύ Ηνωμένων Πολιτειών, Ισραήλ και Ιράν, τα γερμανικά ναρκαλιευτικά θα μπορούσαν να αναπτυχθούν στο Στενό του Ορμούζ, ωστόσο μια τέτοια αποστολή θα απαιτούσε την έγκριση του γερμανικού κοινοβουλίου.

«Για να εξοικονομήσουμε χρόνο, αποφασίσαμε να αναπτύξουμε από νωρίς μέρος των γερμανικών μονάδων στη Μεσόγειο, ώστε, μόλις εγκριθεί η εντολή, να μην χαθεί επιπλέον χρόνος», δήλωσε ο Πιστόριους.

Πηγή: Associated Press