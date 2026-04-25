Τιμητική εκδήλωση στην Πάφο για τον Νεόφυτο Κωνσταντίνου

Με ιδιαίτερη συγκίνηση πραγματοποιήθηκε στην Πάφο εκδήλωση αφιερωμένη στον ακούραστο εργάτη του πολιτισμού Νεόφυτος Κωνσταντίνου από τη Λετύμπου, γνωστό σε όλους ως «Φυτής», παρουσία του δημαρχεύοντα Πάφου Άγγελο Ονησιφόρου.

Ο κ. Ονησιφόρου, σε γραπτή του ανακοίνωση εξέφρασε τη βαθιά του συγκίνηση για τη συμμετοχή του στη βραδιά, τονίζοντας ότι «ήταν μια ξεχωριστή εκδήλωση αφιερωμένη σε έναν άνθρωπο που υπηρέτησε με πάθος και αυταπάρνηση την κυπριακή παράδοση για σχεδόν εβδομήντα χρόνια».

Αναφερόμενος στην πολυετή προσφορά του τιμώμενου, σημείωσε ότι «ο “Φυτής” δίδαξε γενιές ολόκληρες τους παραδοσιακούς χορούς, κράτησε ζωντανό τον ήχο του βιολιού και με τη φωνή του μετέφερε τις μνήμες και τις ρίζες του τόπου μας».

Όπως επεσήμανε, η συμβολή του δεν περιορίζεται μόνο στη διατήρηση της παράδοσης, αλλά «στην ουσιαστική ανάδειξη και μεταλαμπάδευσή της στις επόμενες γενιές».

Κατά τη διάρκεια της εκδήλωσης, ο δημαρχεύων Πάφου απηύθυνε χαιρετισμό και απένειμε στον κ. Κωνσταντίνου τιμητική πλακέτα, υπογραμμίζοντας πως πρόκειται για «μια ελάχιστη ένδειξη ευγνωμοσύνης για το τεράστιο έργο και την ανεκτίμητη προσφορά του στον πολιτισμό μας».

«Τέτοιες προσωπικότητες αποτελούν ζωντανά σύμβολα της ταυτότητας και της ψυχής του τόπου μας», ανέφερε χαρακτηριστικά ο κ. Ονησιφόρου, προσθέτοντας ότι «οφείλουμε να τους τιμούμε όχι μόνο με λόγια, αλλά και με πράξεις που διασφαλίζουν ότι το έργο τους θα συνεχίσει να εμπνέει».

Κλείνοντας, συνεχάρη όλους όσοι συνέβαλαν στη διοργάνωση της εκδήλωσης, κάνοντας λόγο για «μια όμορφη και ουσιαστική πρωτοβουλία που αναδεικνύει τον πολιτισμό και τους ανθρώπους του».