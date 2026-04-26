Hengli Petrochemical: Διαψεύδει τις αμερικανικές κατηγορίες για εμπόριο ιρανικού πετρελαίου

Ο κινεζικός κολοσσός διύλισης χαρακτηρίζει «αβάσιμες» τις κυρώσεις των ΗΠΑ – «Δεσμευμένοι οι προμηθευτές μας ότι το αργό δεν προέρχεται από το Ιράν».

Η Hengli Petrochemical, μία από τις μεγαλύτερες ανεξάρτητες εταιρείες διύλισης στην Κίνα, αρνήθηκε ότι έχει εμπορικές συναλλαγές με το Ιράν, μετά την επιβολή κυρώσεων από τις Ηνωμένες Πολιτείες σε θυγατρική της, με την κατηγορία ότι αγόραζε ιρανικό πετρέλαιο.

Η Hengli «δεν έχει ποτέ εμπλακεί σε οποιαδήποτε εμπορική δραστηριότητα με το Ιράν», ενώ όλοι οι προμηθευτές αργού πετρελαίου της «εγγυήθηκαν ότι η προέλευση του αργού που προμηθεύουν δεν εμπίπτει στο πεδίο των αμερικανικών κυρώσεων», ανέφερε η εταιρεία σε ανακοίνωση προς το χρηματιστήριο την Κυριακή.

Η εταιρεία διαθέτει επαρκή αποθέματα αργού πετρελαίου για να καλύψει τις ανάγκες επεξεργασίας για περισσότερους από τρεις μήνες, ενώ οι δραστηριότητες προμήθειας αργού δεν έχουν επηρεαστεί με κανέναν τρόπο, σημείωσε. Οι αμερικανικές κυρώσεις κατά της Hengli Petrochemical (Dalian) Refinery στερούνται πραγματικής και νομικής βάσης, ανακοίνωσε η Hengli, δεσμευόμενη να επιδιώξει την άρση των σχετικών περιορισμών.

Πηγή: ΚΥΠΕ

Οι ιδιοκτήτες της ιστοσελίδας www.politis.com.cy διατηρούν το δικαίωμα να αφαιρούν σχόλια αναγνωστών, δυσφημιστικού και/ή υβριστικού περιεχομένου, ή/και σχόλια που μπορούν να εκληφθεί ότι υποκινούν το μίσος/τον ρατσισμό ή που παραβιάζουν οποιαδήποτε άλλη νομοθεσία. Οι συντάκτες των σχολίων αυτών ευθύνονται προσωπικά για την δημοσίευση τους. Αν κάποιος αναγνώστης/συντάκτης σχολίου, το οποίο αφαιρείται, θεωρεί ότι έχει στοιχεία που αποδεικνύουν το αληθές του περιεχομένου του, μπορεί να τα αποστείλει στην διεύθυνση της ιστοσελίδας για να διερευνηθούν. Προτρέπουμε τους αναγνώστες μας να κάνουν report / flag σχόλια που πιστεύουν ότι παραβιάζουν τους πιο πάνω κανόνες. Σχόλια που περιέχουν URL / links σε οποιαδήποτε σελίδα, δεν δημοσιεύονται αυτόματα.

