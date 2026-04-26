Διαμαρτυρία στην Πάφο υπέρ του τέως Μητροπολίτη Τυχικού: «Αρχιεπίσκοπε, η πίστη δεν τυγχάνει διαπραγματεύσης»

Εκδήλωση διαμαρτυρίας για στήριξη του τέως Μητροπολίτη Πάφου Τυχικού πραγματοποιήθηκε την Κυριακή το απόγευμα στην πλατεία μπροστά από το Δημαρχείο Πάφου.

Στην κινητοποίηση συμμετείχαν αρκετοί πολίτες, οι οποίοι συγκεντρώθηκαν στον προαύλιο χώρο κρατώντας πλακάτ με συνθήματα, εκφράζοντας την έντονη αντίδρασή τους για τις εξελίξεις που αφορούν την υπόθεση του Τυχικού, αλλά και για ζητήματα που άπτονται της λειτουργίας της Εκκλησίας.

Μεταξύ άλλων, στα πλακάτ αναγράφονταν συνθήματα όπως:

«Η Σύνοδος δεν είναι πάνω από την αλήθεια»,

«Ο πιστός λαός της Κύπρου φύλακας της Εκκλησίας»,

«Θέλουμε δικαιοσύνη για τον Τυχικό»,

«Αρχιεπίσκοπε, η πίστη δεν τυγχάνει διαπραγματεύσης» και

«Άρον, άρον, σταύρωσον αυτόν…».

Εκ μέρους των διοργανωτών έγινε λόγος για «απαράδεκτες πρακτικές» από πλευράς της Ιεράς Συνόδου και του Αρχιεπισκόπου, με ιδιαίτερη αναφορά στην πρόθεση αλλαγής του καταστατικού της Εκκλησίας της Κύπρου, ώστε οι Μητροπολίτες να εκλέγονται από την Ιερά Σύνοδο και όχι από τον λαό.

Οι παρευρισκόμενοι αξίωσαν, μεταξύ άλλων, την αποκατάσταση του τέως Μητροπολίτη Τυχικού, την εφαρμογή των Ιερών Κανόνων και τη διατήρηση της συμμετοχής του λαού στις εκλογικές διαδικασίες της Εκκλησίας.

Μετά το πέρας της συγκέντρωσης, ακολούθησε πορεία προς το κτήριο της Μητρόπολης Πάφου, με τους συμμετέχοντες να τονίζουν ότι στόχος τους είναι «να ακουστεί δυνατά η φωνή των πιστών».

Πηγή: ΚΥΠΕ