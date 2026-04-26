Από βροχές μέχρι χαλάζι: Μας τα χαλάει ο καιρός από την Δευτέρα - Αναλυτικά η πρόγνωση του Τμήματος Μετεωρολογίας

Την Τετάρτη, τοπικά αυξημένες νεφώσεις το απόγευμα αναμένεται να δώσουν μεμονωμένες βροχές ή και καταιγίδα, κυρίως στα ορεινά.

Ασθενής χαμηλή πίεση επηρεάζει την περιοχή. Στην ατμόσφαιρα θα αιωρείται κατά διαστήματα αραιή σκόνη μέχρι και αύριο.

Σήμερα, θα παρατηρούνται κατά διαστήματα αυξημένες νεφώσεις οι οποίες αναμένεται να δώσουν μεμονωμένες βροχές ή και καταιγίδα. Οι άνεμοι θα πνέουν κυρίως νοτιοδυτικοί ως βορειοδυτικοί και αρχικά μεταβλητοί, ασθενείς μέχρι μέτριοι, 3 με 4 μποφόρ. Η θάλασσα θα είναι ήρεμη μέχρι λίγο ταραγμένη. Η θερμοκρασία θα ανέλθει στους 28 βαθμούς στο εσωτερικό, γύρω στους 26 στα νότια και στα ανατολικά παράλια, γύρω στους 24 στα δυτικά και τα βόρεια παράλια και στους 19 βαθμούς στα ψηλότερα ορεινά. Απόψε, θα παρατηρούνται κατά τόπους αυξημένες χαμηλές νεφώσεις, κυρίως στα δυτικά, ενώ αργότερα στο εσωτερικό και στα ανατολικά ενδέχεται τοπικά να σχηματιστεί αραιή ομίχλη. Οι άνεμοι θα πνέουν κυρίως βορειοδυτικοί ως βορειοανατολικοί, ασθενείς, 3 μποφόρ και η θάλασσα θα είναι ήρεμη μέχρι λίγο ταραγμένη. Η θερμοκρασία θα κατέλθει στους 10 βαθμούς στο εσωτερικό, γύρω στους 14 στα παράλια και στους 9 βαθμούς στα ψηλότερα ορεινά.

Τη Δευτέρα και την Τρίτη, νεφώσεις που θα αναπτύσσονται το απόγευμα αναμένεται να δώσουν κατά τόπους βροχές και μεμονωμένες καταιγίδες, κυρίως στα ορεινά και στο ανατολικό μισό του νησιού. Σε καταιγίδα δεν αποκλείεται να πέσει χαλάζι.

 Την Τετάρτη, τοπικά αυξημένες νεφώσεις το απόγευμα αναμένεται να δώσουν μεμονωμένες βροχές ή και καταιγίδα, κυρίως στα ορεινά.

Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή πτώση τη Δευτέρα και μη αξιόλογη μεταβολή μέχρι την Τετάρτη, για να κυμανθεί κοντά στις μέσες κλιματολογικές τιμές.

