Ο Ιρανός ΥΠΕΞ Αμπάς Αραγτσί επιστρέφει στο Πακιστάν έπειτα από ταξίδι στο Ομάν

Θα έχει συνομιλίες με πακιστανούς αξιωματούχους και στην συνέχεια θα κατευθυνθεί προς την Μόσχα

Ο υπουργός Εξωτερικών του Ιράν Αμπάς Αραγτσί επιστρέφει στο Ισλαμαμπάντ προερχόμενος από το Ομάν όπου είχε συνομιλίες με τον ηγέτη της χώρας Χαΐθάμ μπιν Ταρίκ αλ Σαΐντ.

Οι δύο πλευρές συζήτησαν το θέμα της ασφάλειας στα Στενά του Ορμούζ και ο Ιρανός υπουργός Εξωτερικών πρότεινε την θέσπιση περιφερειακού πλαισίου ασφαλείας ελεύθερου από ξένη ανάμειξη, σύμφωνα με ανακοίνωση του ιρανικού υπουργείου Εξωτερικών.

Ο επικεφαλής της ιρανικής διπλωματίας επιστρέφει στο Πακιστάν όπου χθες είχε συνομιλίες με πακιστανούς αξιωματούχους τις οποίες χαρακτήρισε «εποικοδομητικές» και στην συνέχεια θα κατευθυνθεί προς την Μόσχα.

Ο Ντόναλντ Τραμπ ακύρωσε χθες το ταξίδι των Αμερικανών διαπραγματευτών στο Πακιστάν λέγοντας ότι οι ιρανικές προτάσεις δεν αξίζουν ένα τόσο πολύωρο και δαπανηρό ταξίδι.

Το Ιράν «πρόσφερε πολλά, αλλά όχι αρκετά», είπε ο Τραμπ.

Πηγή: protothema.gr 

