Ο Κιμ Γιονγκ Ουν επαναλαμβάνει υποστήριξη στον «ιερό πόλεμο» της Ρωσίας στην Ουκρανία

Ο ηγέτης της Βόρειας Κορέας Κιμ Γιονγκ Ουν επανέλαβε την υποστήριξη της Πιονγκγιάνγκ στη ρωσική εισβολή στην Ουκρανία, δεσμευόμενος να βοηθήσει τη Μόσχα να κερδίσει τη νίκη στον «ιερό πόλεμό» της, μετέδωσαν σήμερα τα βορειοκορεατικά κρατικά μέσα ενημέρωσης.

Η δήλωση αυτή έγινε ενώ υψηλόβαθμοι Ρώσοι αξιωματούχοι επισκέφθηκαν διαδοχικά τις τελευταίες ημέρες την Πιονγκγιάνγκ, κυρίως ο ρώσος υπουργός Άμυνας Αντρέι Μπελοούσοφ, ο οποίος είχε χθες, Κυριακή, συνομιλία με τον Κιμ Γιονγκ Ουν.

Η Βόρεια Κορέα «θα υποστηρίξει όπως πάντα πλήρως την πολιτική της Ρωσικής Ομοσπονδίας που έχει στόχο να υπερασπισθεί την εθνική κυριαρχία, την εδαφική ακεραιότητα και τα συμφέροντα ασφαλείας», δήλωσε ο Κιμ Γιονγκ Ουν στον Μπελοούσοφ, σύμφωνα με το βορειοκορεατικό πρακτορείο ειδήσεων KCNA.

Ο ηγέτης εξέφρασε την «πεποίθηση ότι ο ρωσικός στρατός και ο ρωσικός λαός θα κερδίσουν αναμφίβολα τη νίκη σε αυτό τον ιερό και δίκαιο πόλεμο».

Τα δύο μέρη ανέφεραν ότι συζήτησαν σχετικά με την ενίσχυση των στρατιωτικών δεσμών τους, με τον Μπελοούσοφ να διευκρινίζει ότι η Μόσχα είναι έτοιμη να υπογράψει σχέδιο συνεργασίας για την περίοδο 2027-2031.

Ο Κιμ Γιονγκ Ουν, ο Αντρέι Μπελοούσοφ και ο Πρόεδρος της ρωσικής Δούμας Βιατσεσλάβ Βολόντιν παρευρέθηκαν επίσης στα εγκαίνια ενός μνημείου προς τιμήν των Βορειοκορεατών στρατιωτών που σκοτώθηκαν στην Ουκρανία.

Η τελετή περιλάμβανε συναυλία, θέαμα πυροτεχνημάτων και αεροπορικές επιδείξεις.

Το κοινό συγκινήθηκε από τις αναπαραστάσεις «αιματηρών μαχών», αλλά επίσης «μαχών σώμα με σώμα αψηφώντας το θάνατο και ηρωικών και αυτοκτονικών εκρήξεων που επιλέγουν χωρίς δισταγμό οι νεαροί στρατιώτες», μετέδωσε το KCNA.

Η Βόρεια Κορέα έστειλε χιλιάδες στρατιώτες, καθώς και πυραύλους και πυρομαχικά, για να υποστηρίξει τη Ρωσία στον πόλεμο που διεξάγει εναντίον της Ουκρανίας.

Η Νότια Κορέα εκτιμά ότι περίπου 2.000 Βορειοκορεάτες έχουν σκοτωθεί στη σύγκρουση αυτή.

Σε αντάλλαγμα, σύμφωνα με τους ειδικούς, η Βόρεια Κορέα λαμβάνει από τη Ρωσία οικονομική βοήθεια, στρατιωτικές τεχνολογίες, καθώς και τρόφιμα και ενεργειακούς πόρους, πράγμα που επιτρέπει στην Πιονγκγιάνγκ να παρακάμπτει τις βαριές διεθνείς κυρώσεις που της έχουν επιβληθεί για τα απαγορευμένα πυρηνικά προγράμματά της.

Το 2024, οι δύο χώρες υπέγραψαν στρατιωτική συνθήκη που υποχρεώνει καθεμιά τους να παράσχει στρατιωτική βοήθεια «χωρίς καθυστέρηση» σε περίπτωση επίθεσης εναντίον της άλλης.

Πηγή: ΚΥΠΕ