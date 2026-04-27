Σρι Λάνκα: Συνελήφθησαν 22 βουδιστές μοναχοί από τις αρχές του αεροδρομίου για μεταφορά ναρκωτικών

Είκοσι δύο μοναχοί από τη Σρι Λάνκα συνελήφθησαν την Κυριακή στο διεθνές αεροδρόμιο κοντά στο Κολόμπο, επιστρέφοντας από την Ταϊλάνδη, αφού βρέθηκαν να μεταφέρουν 110 κιλά ενός ισχυρού είδους κάνναβης, σύμφωνα με τις αρχές που επικαλείται το Γαλλικό Πρακτορείο (AFP).

Η ομάδα, η οποία επέστρεφε στη Σρι Λάνκα μετά από τετραήμερες διακοπές στην πρωτεύουσα της Ταϊλάνδης, είχε κρύψει το Kush – μια ισχυρή ποικιλία φυτικής κάνναβης – στις αποσκευές της, δήλωσε εκπρόσωπος των τελωνείων της Σρι Λάνκα.

«Κάθε ένας μετέφερε περίπου πέντε κιλά του ναρκωτικού κρυμμένα στα ψεύτικα τοιχώματα των αποσκευών του», δήλωσε ο εκπρόσωπος, προσθέτοντας ότι οι μοναχοί παραδόθηκαν στην αστυνομία. Την Κυριακή οδηγήθηκαν ενώπιον του δικαστή.

Οι μοναχοί είναι ως επί το πλείστον νέοι φοιτητές από ναούς σε όλη τη Σρι Λάνκα και οι διακοπές τους χρηματοδοτήθηκαν από έναν επιχειρηματία.

Οι τελωνειακοί υπάλληλοι δήλωσαν ότι ήταν η μεγαλύτερη κατάσχεση Kush που έχει γίνει ποτέ στο κύριο διεθνές αεροδρόμιο της χώρας της Νότιας Ασίας.

Πέρυσι, μια 21χρονη Βρετανίδα συνελήφθη με 46 κιλά ναρκωτικών στο ίδιο αεροδρόμιο. Ταξιδεύει επίσης από την Μπανγκόκ στο Κολόμπο.

Οι αρχές της Σρι Λάνκα έχουν επίσης πραγματοποιήσει αρκετές κατασχέσεις μεγάλων φορτίων ηρωίνης και άλλων ναρκωτικών που λαθραία μεταφέρθηκαν σε μικρά αλιευτικά σκάφη τα τελευταία χρόνια.

