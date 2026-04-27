Θεματικές εκδρομές απο την ΕΤΑΠ Πάφου για γνωριμία με τα μουσεία της Πόλης Χρυσοχούς-Ακάμα

Η Εταιρεία Τουριστικής Ανάπτυξης και Προβολής Περιφέρειας Πάφου (ΕΤΑΠ Πάφου), στο πλαίσιο των δράσεων της για την ανάδειξη της πολιτιστικής και φυσικής κληρονομιάς της ευρύτερης περιοχής Πόλη Χρυσοχούς-Ακάμα ενισχύει τις προσπάθειες για τους μήνες Μαϊο-Ιούνιο και προχωρά στη διοργάνωση δωρεάν θεματικών εκδρομών στην περιοχή.

Σύμφωνα με σχετική ανακοίνωση, η πρωτοβουλία επικεντρώνεται στη γνωριμία με πέντε σημαντικά σημεία ενδιαφέροντος της περιοχής, το Μουσείο Θάλασσας και Πολιτισμού, το Πάρκο Ερπετών και Αμφίβιων, το Αρχαιολογικό Μουσείο Μάριον Αρσινόη, Μουσείο Αγροτικής Ζωής και Παράδοσης Ακάμα στην Δρούσεια και το Κέντρο Πληροφόρησης Πτηνοπανίδας και Χερσαίας Χλωρίδας στον Κάθηκα.

Τα μουσεία αυτά συνθέτουν ένα πολυθεματικό αφήγημα που συνδέει τη φύση, το θαλάσσιο περιβάλλον και την ιστορική εξέλιξη της περιοχής.

Όπως αναφέρεται οι συμμετέχοντες θα έχουν την ευκαιρία να εξερευνήσουν τον κόσμο της βιοποικιλότητας να γνωρίσουν τον πλούτο και τη σημασία του θαλάσσιου οικοσυστήματος της περιοχής, καθώς και να ανακαλύψουν σημαντικά αρχαιολογικά ευρήματα που μαρτυρούν τη μακραίωνη ιστορία της Πόλης Χρυσοχούς.

Η εκδρομή που στηρίζεται από τους Δήμους Πόλης Χρυσοχούς και Ακάμα θα πραγματοποιείται αρχικά για τους Μήνες Μάιο και Ιούνιο κάθε Σάββατο, εντελώς δωρεάν με αναχώρηση από το αρχαιολογικό Πάρκο Κάτω Πάφου στις 09:15 και επιστροφή στις 16:30 στον ίδιο χώρο.

Η δράση απευθύνεται τόσο σε ντόπιους όσο και σε επισκέπτες, συμβάλλοντας στην ενίσχυση του εσωτερικού τουρισμού και στην ισόρροπη ανάπτυξη της περιφέρειας Πάφου. Ιδιαίτερη έμφαση, προστίθεται στην ανακοίνωση, δίνεται και στον εκπαιδευτικό χαρακτήρα της δράσης, καθώς οι εκδρομές περιλαμβάνουν οργανωμένες ξεναγήσεις και δραστηριότητες με στόχο την ευαισθητοποίηση των επισκεπτών σε θέματα περιβάλλοντος, πολιτιστικής κληρονομιάς και βιώσιμης ανάπτυξης.

Η δράση αυτή εντάσσεται και στο ευρύτερο καθήκον της ΕΤΑΠ για ενίσχυση της περιβαλλοντικής συνείδησης, της ποιοτικής εμπειρίας του επισκέπτη αλλά και γνωστοποίηση λιγότερο γνωστών περιοχών .

Η ΕΤΑΠ Πάφου συνεχίζει να υλοποιεί στοχευμένες ενέργειες που προάγουν την ανάδειξη λιγότερο προβεβλημένων περιοχών, ενισχύοντας τη θέση της επαρχίας Πάφου ως σύγχρονου, βιώσιμου και πολυδιάστατου τουριστικού προορισμού, καταλήγει η ανακοίνωση.