Πολίτης 107.6 & 97.6 FM

|

Politis En Logo
| Κόσμος

Συνάντηση Πούτιν – Αραγτσί: «Η Ρωσία θα κάνει τα πάντα για να εξασφαλιστεί η ειρήνη στη Μέση Ανατολή»

ΠΟΛΙΤΗΣ NEWS

Header Image

Ο Πούτιν δήλωσε ότι η Ρωσία ελπίζει ότι ο ιρανικός λαός θα ξεπεράσει αυτή που περιέγραψε ως «δύσκολη περίοδο» και ότι θα επικρατήσει η ειρήνη

Ο Ρώσος πρόεδρος Βλαντιμίρ Πούτιν συναντήθηκε με τον υπουργό Εξωτερικών του Ιράν Αμπάς Αραγτσί στην Αγία Πετρούπολη τη Δευτέρα (27/04), όπως μετέδωσαν διάφορα πρακτορεία ειδήσεων.

Ο Βλ. Πούτιν δήλωσε ότι η Ρωσία ελπίζει ότι ο ιρανικός λαός θα ξεπεράσει αυτή που περιέγραψε ως «δύσκολη περίοδο» και ότι θα επικρατήσει η ειρήνη. Έκανε γνωστό ότι έλαβε μήνυμα από τον Μοτζτάμπα Χαμενεΐ, ζητώντας από τον Αραγτσί να μεταφέρει τις ευχές του για υγεία, στον ανώτατο ηγέτη του Ιράν.

Πρόσθεσε δε, ότι η Ρωσία θα κάνει τα πάντα προς όφελος του Ιράν και άλλων χωρών της περιοχής και ότι προτίθεται να συνεχίσει τις στρατηγικές της σχέσεις με το Ιράν, σύμφωνα με όσα μετέδωσε το κρατικό πρακτορείο ειδήσεων RIA.

Από την πλευρά του ο Αμπάς Αραγτσί δήλωσε ότι οι σχέσεις Ρωσίας και Ιράν παραμένουν στρατηγικής συνεργασίας και θα συνεχίζουν να δυναμώνουν ενώ ευχαρίστησε τη Μόσχα και τον Πούτιν για τη στήριξή τους.

Πηγή: ertnews.gr

Tags

ΒΛΑΔΙΜΗΡ ΠΟΥΤΙΝ

Πολιτική Δημοσίευσης Σχολίων

Οι ιδιοκτήτες της ιστοσελίδας www.politis.com.cy διατηρούν το δικαίωμα να αφαιρούν σχόλια αναγνωστών, δυσφημιστικού και/ή υβριστικού περιεχομένου, ή/και σχόλια που μπορούν να εκληφθεί ότι υποκινούν το μίσος/τον ρατσισμό ή που παραβιάζουν οποιαδήποτε άλλη νομοθεσία. Οι συντάκτες των σχολίων αυτών ευθύνονται προσωπικά για την δημοσίευση τους. Αν κάποιος αναγνώστης/συντάκτης σχολίου, το οποίο αφαιρείται, θεωρεί ότι έχει στοιχεία που αποδεικνύουν το αληθές του περιεχομένου του, μπορεί να τα αποστείλει στην διεύθυνση της ιστοσελίδας για να διερευνηθούν. Προτρέπουμε τους αναγνώστες μας να κάνουν report / flag σχόλια που πιστεύουν ότι παραβιάζουν τους πιο πάνω κανόνες. Σχόλια που περιέχουν URL / links σε οποιαδήποτε σελίδα, δεν δημοσιεύονται αυτόματα.

