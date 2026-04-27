Πολίτης 107.6 & 97.6 FM

|

Politis En Logo
| Κύπρος

Σύσκεψη με Αστυνομία συγκάλεσε ο Φυτιρής για τα μέτρα ασφαλείας της Κυπριακής Προεδρίας

ΠΟΛΙΤΗΣ NEWS

Header Image

Ιδιαίτερη αναφορά θα γίνει και στην επιχειρησιακή διαχείριση του Άτυπου Συμβουλίου των Αρχηγών Κρατών και Κυβερνήσεων της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Σύσκεψη με την ηγεσία της Αστυνομίας, συγκάλεσε για αύριο, Τρίτη ο Υπουργός Δικαιοσύνης, Κώστας Φυτιρής, σε σχέση με τη συνεχή παρακολούθηση και αξιολόγηση των μέτρων ασφάλειας που εφαρμόζονται για τις ανάγκες της Κυπριακής Προεδρίας του Συμβουλίου της Ευρώπης.

Σύμφωνα με ανακοίνωση του Υπουργείου Δικαιοσύνης, ιδιαίτερη αναφορά θα γίνει και στην επιχειρησιακή διαχείριση του Άτυπου Συμβουλίου των Αρχηγών Κρατών και Κυβερνήσεων της Ευρωπαϊκής Ένωσης, με στόχο την αποτίμηση των μέτρων που λήφθηκαν, του συντονισμού που υπήρξε μεταξύ των εμπλεκόμενων υπηρεσιών και της συνολικής επιχειρησιακής ανταπόκρισης.

Σημειώνεται ότι κατά τη σύσκεψη, η ηγεσία της Αστυνομίας θα παρουσιάσει αναλυτική ενημέρωση για τον σχεδιασμό, την εφαρμογή και την επιχειρησιακή διαχείριση των μέτρων ασφαλείας από την έναρξη της Προεδρίας μέχρι σήμερα, καθώς και για τις επόμενες δράσεις, διεθνείς συναντήσεις, συνέδρια και εκδηλώσεις που θα φιλοξενηθούν στην Κύπρο στο επόμενο διάστημα.

Επισημαίνεται τέλος ότι στόχος είναι η συνεχής ενίσχυση του συντονισμού, η καλύτερη προετοιμασία για τις υποχρεώσεις που ακολουθούν και η διασφάλιση ότι η Κύπρος ανταποκρίνεται με επάρκεια στις αυξημένες απαιτήσεις που συνεπάγεται η Κυπριακή Προεδρία.

Πηγή: ΚΥΠΕ

Tags

ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΦΥΤΙΡΗΣ

Πολιτική Δημοσίευσης Σχολίων

Οι ιδιοκτήτες της ιστοσελίδας www.politis.com.cy διατηρούν το δικαίωμα να αφαιρούν σχόλια αναγνωστών, δυσφημιστικού και/ή υβριστικού περιεχομένου, ή/και σχόλια που μπορούν να εκληφθεί ότι υποκινούν το μίσος/τον ρατσισμό ή που παραβιάζουν οποιαδήποτε άλλη νομοθεσία. Οι συντάκτες των σχολίων αυτών ευθύνονται προσωπικά για την δημοσίευση τους. Αν κάποιος αναγνώστης/συντάκτης σχολίου, το οποίο αφαιρείται, θεωρεί ότι έχει στοιχεία που αποδεικνύουν το αληθές του περιεχομένου του, μπορεί να τα αποστείλει στην διεύθυνση της ιστοσελίδας για να διερευνηθούν. Προτρέπουμε τους αναγνώστες μας να κάνουν report / flag σχόλια που πιστεύουν ότι παραβιάζουν τους πιο πάνω κανόνες. Σχόλια που περιέχουν URL / links σε οποιαδήποτε σελίδα, δεν δημοσιεύονται αυτόματα.

Διαβάστε περισσότερα